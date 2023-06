Kovacic deixa o Chelsea e assina com o Manchester City

A- A+

O Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, anunciou nesta terça-feira (27) a contratação por quatro temporadas de Mateo Kovacic, meia croata de 29 anos do Chelsea.

O valor pago pela transferência, segundo a imprensa inglesa, chega a 25 milhões de libras (R$ 153 milhões pela cotação atual), sem contar os bônus.

Esta contratação busca compensar a saída do alemão Ilkay Gündogan, que se transferiu como agente livre para o Barcelona após a grande temporada do Manchester City, que conquistou uma tríplice coroa vencendo a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Champions.

Meio-campista versátil e com 95 partidas disputadas pela seleção da Croácia, Kovacic era uma prioridade para o City: "Contratá-lo não foi uma decisão difícil porque ele tem as qualidades táticas e técnicas que procuramos em um meio-campista", disse o diretor de futebol do clube de Manchester, Txiki Begiristain.

Com o Chelsea, onde jogou durante cinco anos, Kovacic conquistou a Liga dos Campeões de 2021 e a Liga Europa de 2019. Ele tem quatro títulos de Champions no total, três com o Real Madrid e um com o Chelsea.

"É uma contratação fantástica para mim e estou ansioso para começar com o City", disse Kovacic. "Todos aqueles que viram este clube jogar sob as ordens de Pep Guardiola sabem como são bons", disse ele, entusiasmado.

Veja também

Copa do Mundo Confira as 23 jogadoras convocadas por Pia Sundhage para a disputa da Copa do Mundo