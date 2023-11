Kovacic é "acusado" de comemorar gol de empate do Chelsea contra o City; vídeo

A- A+

Manchester City e Chelsea protagonizaram um dos melhores jogos do ano até agora. Neste domingo, com direito a duas viradas e gol de empate aos 50 do segundo tempo, os times apresentaram um emocionante 4 a 4 repleto de nuances e que acabou de ganhar mais um “capítulo”, mesmo após o fim da partida, válida pela Premier League.

E a polêmica vem justamente do gol derradeiro da partida, marcado pelo meia do Chelsea Cole Palmer, de pênalti. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a surpreendente reação do meia Kovacic, no City, ao gol que decretou o empate.





Após Cole converter a cobrança, enquanto os demais jogadores do City se mostram desapontados com o empate cedido já no fim da partida, Kovacic se vira em direção ao meio de campo e parece comemorar o gol do time adversário. A situação foi criticada nas redes sociais principalmente pelo fato de o croata ter sido jogador do Chelsea de 2018 até o meio deste ano, quando assinou com os citizens.



O momento da reação de Kovacic foi flagrado por um torcedor que estava na arquibancada de Stamford Bridge. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Mesmo com o empate, o Manchester City se manteve na liderança da Premier League, com 28 pontos, agora com a apenas um ponto de Liverpool e Arsenal, segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Chelsea ocupa apenas a décima colocação, com 16.

