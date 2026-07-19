Kroos aponta favoritismo da Espanha sobre a Argentina na final da Copa do Mundo

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Campeão em 2014, o alemão Toni Kroos apontou a Espanha como favorita na decisão da Copa do Mundo e afirmou que a seleção europeia pode abrir vantagem se marcar primeiro. A declaração foi dada no podcast que conduz ao lado do irmão Félix, que também atuou profissionalmente.



"Se a Espanha marcar o primeiro gol, esqueçam, eles vão levar três ou quatro. A Argentina não vai encontrar resposta".



Apesar de apontar o favoritismo para os espanhóis, o ex-meia ressaltou a presença do astro argentino em campo. "A Argentina não é melhor que a Alemanha, mas tem uma mentalidade incrível, e Messi os levou à final. Percebo que a inteligência de Messi continua a aumentar constantemente".





O alemão se aposentou em julho de 2024 e, durante a carreira, enfrentou o astro Lionel Messi em diversas oportunidades, seja por clube ou seleção. Na Copa de 2014, o ex-meia derrotou o sul-americano na decisão realizada no Brasil e faturou o quarto e último título da Alemanha em mundiais.



A grande decisão ocorrerá na tarde deste domingo (19), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Lionel Messi deve fazer seu último jogo em Copas do Mundo e tem a missão de parar os espanhóis, liderados pelo jovem Lamine Yamal, para conquistar o segundo título mundial de seleções.

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