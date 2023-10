KSI usará protetor bucal avaliado em R$258 mil para a luta contra Tommy Fury

A- A+

O influencer britânico KSI usará o protetor bucal mais caro do mundo, no valor de 41.000 libras esterlinas (R$258.499,26 na cotação atual). O equipamento de proteção obrigatório foi feito com 108 diamantes e folha de ouro de 24 quilates.

O bocal também inclui o logotipo de sua famosa bebida energética PRIME, da qual ele é co-proprietário com sua colega e estrela do YouTube Logan Paul. Fury enfrentará KSI após derrotar o colega YouTuber Jake Paul, irmão de Logan.

A empresa Safe Jawz, que fez o design e produziu a peça, postou no Instagram: “O PROTETOR BUCAL MAIS CARO DO MUNDO. Há algumas semanas, @ksi nos encarregou de fazer algo muito especial antes de sua próxima luta neste fim de semana contra @tommyfury. O protetor bucal, no valor de mais de £ 41.000 e feito com a ajuda de 16 especialistas individuais, inclui 108 diamantes GVS individuais de alta clareza (todos de origem responsável) e também foi dourado à mão com ouro de 24 quilates. Há também um logotipo @drinkprime em folha de ouro na frente e no centro, que também é incrustado com 50 diamantes individuais de alta qualidade."

