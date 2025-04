A- A+

Futebol Kuki inicia processo de reabilitação pós-AVC Ex-atleta realizou os primeiros exercícios de caminhada no Real Hospital Português (RHP)

O Náutico atualizou nesta quarta-feira (23) o quadro clínico do ex-atacante Kuki, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, na última segunda-feira (21). O ex-jogador está internado na UTI Neurológica do Real Hospital Português (RHP).

Segundo a nota divulgada pelo clube, Kuki Ele apresenta quadro clínico estável, está consciente, orientado e sem intercorrências. Já iniciou o processo de reabilitação pós-AVC, incluindo os primeiros exercícios de caminhada dentro da unidade.

Exames complementares para avaliar a circulação cerebral estão programados para a noite desta quarta-feira (23).

Histórico

Kuki é o terceiro maior artilheiro da história do Náutico, com 184 gols, atrás de Fernando Carvalheira (185) e Bita (223). O jogador foi campeão pernambucano pelo Timbu em 2001, 2002 e 2004, participando também da campanha do acesso à Série A, em 2006.

