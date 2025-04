A- A+

ESPORTES Kuki, ex-atacante do Náutico e ídolo do futebol pernambucano, é internado com quadro de AVC Jogador foi socorrido e levado para um hospital no centro do Recife

O ex-atacante do Náutico,, Kuki, foi levado ao Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), na noite da última segunda-feira (21).

Segundo nota do próprio clube, nas redes sociais, Kuki está consciente e realizou tomografia para constatar o acometimento. Ele foi medicado, com a pressão arterial controlada e orientado. Contudo, ele seguirá internado para a realização de novos exames.

“Kuki está sendo acompanhado pelo DM alvirrubro, na figura do fisioterapeuta Silmário Gomes e do vice-presidente médico Múcio Vaz, e logo estará conosco outra vez. É hora de enviar energias positivas para o nosso ídolo”, alegou o clube.

Segundo o vice-presidente médico do Náutico, Múcio Vaz, o jogador foi acometido por um AVC isquêmico e já apresenta uma melhora importante do quadro motor. Ele teve o lado esquerdo comprometido, mas tem apresentado recuperação dos movimentos.

“O pessoal, agora, vai fazer um tratamento medicamentoso, visando a melhora por completo. Nesta terça, serão feitos novos exames, será repetida a tomografia, mas essa melhora inicial já é um bom prognóstico. Agora, precisamos torcer e observar o acompanhamento de perto dos médicos para que ele evolua melhor e tenha o quadro todo revertido”, explicou ele.

Vaz garantiu que novas atualizações sobre o quadro de saúde do ex-atacante Kuki serão repassadas ainda nesta terça-feira. “Vamos orar, fazer uma corrente de fé para que o nosso companheiro tenha uma melhora completa”.

Histórico



Kuki é o terceiro maior artilheiro da história do clNáutico, com 184 gols, atrás de Fernando Carvalheira (185) e Bita (223). O jogador foi campeão pernambucano pelo Timbu em 2001, 2002 e 2004, participando também da campanha do acesso à Série A, em 2006.

Veja também