Kuki recebe alta da UTI e segue em recuperação de AVC

O ex-atacante Kuki recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português (RHP). O jogador já foi transferido para o apartamento, onde continuará o acompanhamento médico e a reabilitação no hospital, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, no dia 21 de abril.

Em nota, o RHP informou que as visitas ao paciente continuam restritas e que Kuki está recebendo assistência integral, incluindo exames e procedimentos, sem qualquer custo para o paciente ou para a família.

