O Náutico anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), que o ex-atacante ídolo do clube Kuki recebeu alta hospitalar, no Recife, após ficar internado por 18 dias devido a um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.

É com alegria que anunciamos: Kuki, o ídolo de todos os alvirrubros, está em casa!



Não faltou torcida ao baixinho nestes 18 dias internado, sempre com todos emanando energias positivas. Hoje, graças ao trabalho da equipe médica e a esta corrente do bem, Kuki está em casa.… pic.twitter.com/OtsHOGXuJJ