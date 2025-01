Kvaratskhelia pediu para sair do Napoli, diz seu técnico Antonio Conte

A- A+

O atacante georgiano do Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, alvo do Paris Saint-Germain segundo a imprensa, pediu para deixar o clube italiano, anunciou neste sábado (11) o seu treinador, Antonio Conte, durante uma coletiva de imprensa.

"Ele pediu para sair. Estou decepcionado, estamos falando de um jogador importante", declarou Conte na véspera do jogo em casa contra o Verona, pela 20ª rodada.

"Vamos ver o que acontece. Ele não estará presente contra o Verona, perdemos um jogador importante", acrescentou o técnico da equipe líder da Serie A.

"Sei que é um golpe duro, mas aprendi a me distanciar. Não gostaria que amanhã, se ele ficar, ache que eu o acorrentei aqui", continuou Conte.

Peça-chave na Serie A vencida pelo Napoli em 2023 e eleito o melhor jogador dessa edição, Kvaratskhelia, de 23 anos, é um dos atacantes que despertam mais interesse no futebol europeu.

O contrato do jogador georgiano com o Napoli termina em 2027 e o clube poderá pedir até 80 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões pela cotação atual) na sua transferência, segundo a imprensa italiana.

De acordo com a mídia francesa, Kvaratskhelia é a prioridade do PSG para se reforçar no mercado deste mês de janeiro.

Nesta temporada, 'Kvara' marcou cinco gols no campeonato italiano, embora não balance as redes desde 29 de outubro.

