KVRA Games chega ao Recife neste final de semana

A- A+

O Recife receberá, no próximo final de semana, dias 3 e 4 de maio, mais uma edição do KVRA Games, uma das principais competições de crossfit do Brasil. O evento será realizado no Clube FPS Sports, localizado na zona sul da capital pernambucana, e vai contar com grandes atletas do crossfit do Nordeste.

Todas as provas do KVRA Games Recife já foram divulgadas no Instagram oficial da competição, exceto a prova final, quando apenas os 6 melhores equipes de cada categoria irão participar. Isso levantou ainda mais a curiosidade dos praticantes de crossfit no estado, pois o nível está altíssimo até para a categoria iniciante, a de entrada na modalidade.

O evento volta ao Recife no Clube FPS Sports. O espaço, que vem se consolidando como referência para eventos esportivos de grande porte, conta com múltiplos espaços esportivos — incluindo áreas específicas para provas em piscina, campo, areia, LPO, além de box de crossfit principal.

A organização também destaca a estrutura do clube e o nível da competição. “É difícil encontrar uma estrutura tão completa e funcional quanto a da FPS Sports. O local é perfeito para quem compete, trabalha e assiste. Tudo é pensado para facilitar a experiência: acesso rápido, banheiros e vestiários estruturados, estacionamento amplo, muita sombra. E, além de tudo isso, o ambiente respira esporte em cada detalhe", detalhou Raôni Constantino organizador do evento.

Escreva a legenda aqui

“O KVRA Games é um evento consolidado no cenário nacional, por isso será oferecido um trabalho robusto para garantir o conforto e a tranquilidade de todos que quiserem acompanhar as disputas, que devem ser acirradas, independente da categoria. A equipe do Clube está pronta para contribuir com a organização do evento para que este seja a melhor edição do KVRA Games realizada em Recife”, declarou Kleber Borges, diretor geral do Clube FPS Sports.

Os ingressos para acompanhar o evento custam R$15 por dia ou R$25 para os dois dias. As vendas serão realizadas na bilheteria do evento.

Veja também