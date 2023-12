Kyle Walker, do Manchester City, publica provocação ao zagueiro Felipe Melo do Fluminense

A- A+

A goleada do Manchester City por 4 a 0 contra o Fluminense na final do Mundial de Clubes não ficou apenas no campo. O lateral-direito do clube inglês, Kyle Walker, fez uma publicação neste sábado (24) provocando o zagueiro tricolor Felipe Melo: "Ninguém mexe com meu Jack".

Ao final da partida, Felipe Melo se envolveu numa confusão com jogadores do Manchester City, principalmente o meia-atacante Jack Grealish.

A publicação no Instagram conta com comentários de ex-jogadores e atuais companheiros de Walker. O argelino Riyad Mahrez, atual jogador do Al-Ahli, escreveu: "Aposto meu dinheiro em você. Não me desaponte", enquanto o belga Jeremy Doku deixou risadas na publicação.

