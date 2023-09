A- A+

Liga dos campeões Mbappé pode ficar de fora do confronto contra o Newcastle pela Champions League Estrela do PSG saiu lesionado na partida do último domingo (24), contra o Olympique de Marselha

Boa notícia para o Newcastle. O craque do PSG Kylian Mbappé sofreu uma torção no tornozelo na partida contra o Olympique de Marselha, no último domingo (24). O time inglês enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira (4), pela fase de grupos da Champions League. O francês agora pode ser uma dúvida para a viagem dos parisienses ao St James' Park.

Mbappé foi substituído aos 32 minutos do primeiro tempo, no jogo de domingo pela Ligue 1, após torcer o tornozelo. O jogador saiu mancando e foi substituído por Gonçalo Ramos, que marcou dois gols no segundo tempo. A partida terminou em 4 a 0 para o PSG.

O lateral-direito Hakimi deu à equipe comandada por Luis Enrique uma vantagem logo aos oito minutos do primeiro tempo, após marcar uma linda cobrança de falta. O atacante Randal Kolo Muani aumentou a vantagem antes do intervalo e o português Ramos carimbou os três pontos após o intervalo.

O PSG está agora em terceiro lugar na tabela da Ligue 1, com 11 pontos, atrás do Stade Brestois e do OGC Nice. Dependendo da gravidade da lesão de Mbappé, a equipe parisiense pode enfrentar várias semanas sem a estrela do time.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Clermont Foot, lanterna do campeonato francês no sábado (30), antes de viajar para Newcastle para enfrentar os Magpies do técnico Eddie Howe.

O Newcastle, que está na oitava colocação da Premier League com nove pontos, vem da maior vitória fora de casa de todos os tempos na história da Premier League, aplicando um sonoro 8 a 0 sobre o Sheffield United no último domingo (24). Oito jogadores diferentes marcaram o placar, incluindo o brasileiro Bruno Guimarães.

