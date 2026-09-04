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Kyrgios recebe suspensão de um mês depois de ser pego no antidoping por uso de cocaína

De acordo com a ITIA, o tenista alegou que o uso da substância aconteceu de forma recreativa antes de um confronto pelo torneio na Espanha

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O tenista australiano Nick KyrgiosO tenista australiano Nick Kyrgios - Foto: Dylan Buell/AFP

O australiano Nick Kyrgios foi punido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) nesta quinta-feira, 3, após ser flagrado no antidoping por uso de cocaína.

Após avaliação do órgão, Kyrgios recebeu uma suspensão de um mês pelo ocorrido. Ele já estava provisoriamente fora de ação desde 4 de agosto, depois da identificação de benzoilecgonina, um metabólito da cocaína, em uma amostra coletada durante o ATP 250 de Mallorca, na Espanha, em junho.

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De acordo com a ITIA, o tenista alegou que o uso da substância aconteceu de forma recreativa antes de um confronto pelo torneio na Espanha.

Em consulta com um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping (WADA), a instituição afirmou que a explicação do atleta é condizente com a quantidade de cocaína encontrada na sua amostra.

O período padrão de suspensão pelo acontecido, segundo as regras da WADA, é de três meses. No entanto, Kyrgios conseguiu a diminuição da pena para um mês por integrar um programa de tratamento aprovado pela ITIA.

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