Kyrie Irving faz cesta decisiva no fim e Dallas Mavericks derrota Denver Nuggets na NBA

Em um jogo eletrizante, decidido no segundo final, o Dallas Mavericks conseguiu uma vitória improvável neste domingo (17) ao cravar 107 a 105 sobre o Denver Nuggets pela temporada regular da NBA. No confronto, Kyrie Irving mostrou sangue frio para decretar o resultado positivo quando tudo indicava que o duelo iria para o tempo extra.



Os Nuggets, na verdade, estiveram com o triunfo nas mãos a poucos segundos do encerramento. Luka Doncic, no entanto, empatou com uma cesta de três perto do fim: 105 a 105. Foi quando seu companheiro Irving entrou em cena no "ato final".



O astro acertou um gancho de mão esquerda, virou o placar, e provocou uma verdadeira invasão de seus companheiros com o término da partida para festejar o triunfo improvável ainda no tempo normal.



"Confiamos em Kyrie", disse o central estreante Dereck Lively II, que fez 14 pontos. "Sempre que ele a bola, sente-se e observe o que acontece. Ele foi fantástico e decisivo no lance", disse o companheiro no auge da comemoração.



Com 24 pontos, sete rebotes e nove assistências, Irving não foi o mais efetivo na quadra. Cestinha do confronto, Luka Doncic fez 37 e ainda brigou para ganhar nove bolas no garrafão. A cesta que decidiu o duelo, no entanto, colocou o armador americano como o protagonista do duelo.

Além da derrota, o resultado fez a equipe de Nkiola Jokic perder a liderança da Conferência Oeste, que agora está em poder do Oklahoma City Thunder. Jamal Murray terminou o confronto como o maior pontuador em quadra ao marcar 23 pontos, seguido de Michael Porter Jr. (20) e do próprio Jokic (16).



A virada no final da partida ajudou o Mavericks a melhorar sua classificação. O triunfo sobre o bom time de Denver coloca a franquia do Texas na sétima colocação do lado Oeste.



Mas se o duelo disputado em Dallas teve emoção até o fim, em Milwaukee, os Bucks atropelaram o Phoenix Suns: 140 a 129. Damian Lillard foi o dono do jogo ao lado de Bobby Portis. Os dois juntos assinaram 62 pontos (cada um marcou 31).



Os Bucks garantiram o segundo lugar no Leste e só estão atrás do Boston Celtics. Já o adversário, que teve como destaque Bradley Beal (28 pontos) está em queda na tabela (oitava colocação do Oeste).



Quem também passeou em quadra nesta rodada da NBA foi o Boston Celtics que segue confirmando a boa fase com resultados contundentes. A franquia só precisou do primeiro tempo para derrubar o Washington Wizards por 130 a 104. Com 30 pontos cada, Jayson Taum e Sam Hauser comandaram a partida.



O duelo marcou o confronto do líder contra o lanterna do lado leste. Sem conseguir encaixar seu jogo nesta temporada, os Wizards ocupam o último posto.



Confira os resultados deste domingo (17):



Milwaukee Bucks 140 x 129 Phoenix Suns



Detroit Pistons 101 x 104 Miami Heat



Dallas Mavericks 107 x 105 Denver Nuggets



Orlando Magic 111 x 96 Toronto Raptors



Washington Wizards 104 x 130 Boston Celtics



San Antonio Spurs 122 x 115 Brooklyn Nets



Los Angeles Clippers 93 x 110 Atlanta Hawks



Acompanhe os jogos desta segunda (18):



Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers



Boston Celtics x Detroit Pistons



Philadelphia 76ers x Miami Heat



Chicago Bulls x Portland Trail Blazers



Utah Jazz x Minnesota Timberwolves



Golden State Warriors x New York Knicks



Sacramento Kings x Memphis Grizzlies



