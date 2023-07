Labandeira comemora retorno aos gramados e analisa chegada de Alan Ruiz

A- A+

Retornando aos gramados após mais de dois meses, o atacante uruguaio Facundo Labandeira citou como tem sido o processo de readaptação no Sport. O jogador estava afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho.



“Estou gostando, me adaptando novamente. Foi uma recuperação muito longa. Estava com saudade de jogar. Estou pegando o ritmo de jogo para ajudar a equipe”, afirmou.





Labandeira entrou no decorrer dos jogos contra CRB e Mirassol e deve ganhar mais minutos no confronto da sexta (14), contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela Série B do Campeonato Brasileiro.



“Teremos um jogo difícil, contra um time bom que também vai brigar para subir. Deixamos dois pontos contra o Mirassol e precisamos pegar esses contra o Atlético-GO para ficar acima da tabela”, frisou, destacando a disputa por posição no ataque.



“Trabalho no dia a dia, fazendo o que o professor pede. A briga é boa no time, tanto com Edinho como com Fabrício e Jorginho. São jogadores de qualidade que ajudam a equipe”, completou.



Conexão Argentina-Uruguai



Com a chegada do argentino Alan Ruiz, Labandeira ganhou um novo companheiro estrangeiro no elenco. “Tenho um parceiro para o chimarrão, para falar espanhol. É um bom jogador que vai ajudar a equipe. O grupo recebeu da melhor maneira e ele vai trazer muita qualidade à equipe”, anotou.

