Labandeira quer Sport atento desde os primeiros minutos contra o Vitória

Um dos calos do Sport nos últimos jogos da Série B foi a desatenção no início das partidas. Contra Avaí, Juventude e Ceará, por exemplo, o clube foi vazado antes dos primeiros 15 minutos. Erros que os rubro-negros não querem repetir para o confronto deste sábado (18), diante do Vitória, no Barradão, pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quinto colocado, com 60 pontos, os pernambucanos precisam vencer os campeões antecipados do torneio para se aproximarem do sonho do acesso.

"Quem cometer menos erros vai ganhar. Eles vão propor um jogo mais tranquilo, por serem campeões, mas temos de fazer o nosso melhor, entrando ligado desde o primeiro minuto. Não tem isso de jogar bonito ou não: temos de ganhar. Temos duas finais para alcançar o nosso objetivo", afirmou o atacante Labandeira.

"Vamos fazer o que o treinador está trabalhando durante a semana, com detalhe na bola parada e no contra-ataque. Estou à disposição para jogar onde quiser. Se tiver de ser goleiro, também. Estou bem fisicamente. Seja dando assistências, gols, ou ficando atrás para marcar", completou.

Além do Vitória, os torcedores do Sport ficarão atentos em outros jogos da rodada. Todos no mesmo dia e horário. O Criciúma, vice-líder, pega o Botafogo-SP, no Heriberto Hulse. O Juventude, em terceiro, encara a Ponte Preta, no Alfredo Jaconi. O Atlético-GO, em quarto, visita o Mirassol, em São Paulo. Catarinenses, gaúchos e goianos estão com 61 pontos cada.

