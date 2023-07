Labandeira vê Sport brigando "não só para subir, mas pelo campeonato" nesta Série B

A- A+

Em meio às preparações do Sport para o jogo contra o Atlético-GO, fora de casa, na sexta-feira (14), às 21h30, pela 17ª rodada da Série B, o atacante Facundo Labandeira, que ficou dois meses fora dos gramados por lesão, está em busca do velho ritmo de jogo que vinha tendo antes de se lesionar.



O uruguaio, que voltou a defender o clube na derrota por 2 a 0 para o CRB, revelou que o foco do time está no título da Segundona e que o trabalho está caminhando para isso.

"É importante para o time chegar ao G4 e brigar não só para subir, mas também pelo campeonato. Acho que estamos trabalhando para isso e temos que fazer uma diferença para o quinto colocado. E é isso, temos que trabalhar dia-a-dia para chegar o mais alto possível", finalizou o atacante.

No momento, o Sport está na terceira colocação da Série B, com 32 pontos em 16 jogos, com nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Assim, brigando na parte de cima da tabela, o time tem a missão de vencer o Atlético-GO fora de casa, fator que não tem sido muito favorável para o clube nesta Segundona.

Assim, como revelou Labandeira, o Rubro-negro precisa vir focado para as próximas partidas se quiser não só subir de divisão após dois anos longe da Série A, como também coroar a campanha com mais um título.

