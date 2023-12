Laércio Guerra acusa ex-goleiro do Retrô de ter sido "vendido" na última disputa da Série D

A- A+

Antes visto como favorito ao acesso em 2024, o Retrô caiu na disputa de terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2023, num confronto diante do Maranhão. No jogo de volta da eliminatória, o gol de empate da equipe maranhense, que levou a decisão para os pênaltis, foi marcado por uma falha do goleiro Jean, que hoje defende a equipe de São Luís. Nesta sexta-feira (29), o presidente do clube de Camaragibe, Laércio Guerra, acusou o goleiro de ter se 'vendido'.

A acusação se tornou pública durante uma entrevista ao podcast Léo Medrado & Traíras.

“Para mim foi o carimbo (quando ele acerta com o Maranhão). Tenho certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Mas o cara que foi comprado não deixa rastro", começou.

“Jean tem muita dificuldade em ficar no banco e foi para o Maranhão ser segundo goleiro. São muitos elementos que contam negativamente. Houve algo estranho e esses elementos me fazem acreditar nisso”, completou o presidente do Retrô.

Ainda segundo o mandatário, ele teria sido alertado por Diógenes Braga, ex-presidente do Náutico, para tomar cuidados com a conduta do goleiro. “Eu tinha ouvido falar para tomar cuidado. Diógenes, do Náutico, falou comigo dez mil vezes”, disse.

Após empate em 0x0 em São Luís, Retrô e Maranhão fizeram o jogo decisivo na Arena de Pernambuco. O primeiro tempo acabou empatado em 1x1, com a equipe visitante já com um jogador expulso.

Na etapa final, mais um atleta do Maranhão foi 'ao chuveiro' mais cedo e com a vantagem numérica, Fernandinho marcou o gol que daria a classificação. Porém, já nos acréscimos da partida, contando com uma saída precipitada de Jean, os visitantes empataram e levaram a disputa para os pênaltis. Na marca do pênalti, o Maranhão levou a melhor por 6x5 e eliminou a Fênix.

Atualmente com 31 anos, Jean é natural de Paço do Lumiar, interior do Maranhão, onde foi revelado pelo Sampaio Corrêa e também teve passagem pelo Imperatriz. Em 2020, o arqueiro chegou em Pernambuco para atuar no Retrô. Durante quase todo o período que esteve no clube de Camaragibe, assumiu a posição de titular da equipe. Em 2022, o atleta esteve emprestado ao Náutico na disputa da Série B daquele ano.

Depois de quatro temporadas defendendo as cores da Fênix, Jean acertou a transferência para atuar no Maranhão em 2024, na missão de defender o título estadual conquistado em 2023.

Veja também

Sport Com Riquelme entre os presentes, Sport realiza primeira atividade aberta no CT