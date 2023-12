Laércio Guerra diz que Retrô teve interesse em Vagner Love e Fabinho

A- A+

Disputado. Já era público que Sport e Náutico tiveram interesse em contar com Vagner Love para a temporada de 2024. Em participação no programa Léo Medrado e Traíras, do canal de Léo Medrado, nesta sexta-feira (29), o presidente do Retrô, Laércio Guerra, revelou que ficou perto de fechar com o artilheiro do amor e também tentou contratar o volante Fabinho.

“Eu fui atrás do volante do Sport (Fabinho) e de Love. Estava praticamente fechado com Love. Eu tenho uma boa relação com o empresário dele. O Joinville oferecereu R$ 1 milhão e 200 mil por quatro meses de contrato. Eu ofereci salário de R$ 110 mil, mais moradia e gatilhos com dois anos de contrato para jogar a Série D e ficar para o ano seguinte", disse Laércio Guerra.

Como o Joinville não tem calendário nacional em 2024, a ideia do Retrô, segundo Laércio, era esperar Love disputar o Campeonato Catarinense e depois ele se apresentar para jogar a Série D pela Fênix. A negociação não foi concretizada.

Outro jogador do Sport que despertou interesse em Laércio foi o volante Fabinho. O mandatário do Retrô elogiou o atleta, mas disse que não houve uma proposta oficializada. Além disso, revelou que o Leão tentou a contratação do atacante Fernandinho.

"Conversamos com Fabinho e ele agradeceu bastante, mas nem chegamos a falar de valor. É um cara profissional demais. Ele é muito amigo de Fernandinho e o Sport foi atrás de Fernandinho através de Fabinho", disse Laércio.

Confira o programa na íntegra:

