BASQUETE

Lakers conquistam vitória de virada sobre Pelicans com arrancada no último quarto na NBA

Equipe californiana supera desvantagem de oito pontos no último quarto e alcança a sexta posição da Conferência Oeste

Luka Doncic marcou 27 pontos, pegou dez rebotes e flertou com o "triple-double" ao dar sete assistências.Luka Doncic marcou 27 pontos, pegou dez rebotes e flertou com o "triple-double" ao dar sete assistências. - Foto: Alex Goodlett / Getty Images via AFP

Em um jogo com contornos dramáticos, o Los Angeles Lakers derrotou o New Orleans Pelicans na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pelo placar de 110 a 101 com uma bela arrancada no quarto final e confirmou a sua terceira vitória seguida em partida válida pela temporada regular da NBA.

Com uma desvantagem de oito pontos restando pouco mais de sete minutos, a franquia da Califórnia contou mais uma vez com a eficiência do esloveno Luka Doncic. Ele marcou 27 pontos, pegou dez rebotes e flertou com o "triple-double" ao dar sete assistências.

Outro pilar do elenco, LeBron James deu sua parcela de contribuição ao assinalar 21 pontos. O resultado positivo deixa a equipe de Los Angeles na sexta posição da Conferência Oeste com 37 vitórias em 61 duelos.

A arrancada final foi liderada por Doncic e Austin Reaves, que errou seus oito primeiros arremessos da noite antes de terminar o embate com 15 pontos e sacramentar a festa da torcida que foi ao Crypto.com Arena.

Já os Pelicans vivem uma situação delicada no que diz respeito à classificação. O conjunto de New Orleans ocupa a 13ª colocação do lado Oeste e só está à frente do Utah Jazz e do lanterna Sacramento Kings no lado Oeste.

A noite desta terça-feira apresentou um total de dez partidas. Jogando no Scotiabank Arena, casa do Toronto Raptors, o New York Knicks derrotou os anfitriões por 111 a 95 com destaque para Jalen Brunson, que anotou 26 pontos e deu dez assistências.

Esta foi a quinta vitória da equipe em seis partidas. Os Knicks se tornaram o terceiro time da Conferência Leste a alcançar 40 vitórias, juntando-se ao líder Detroit Pistons (45) e ao segundo colocado Boston Celtics (41).

Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira, pela NBA
Charlotte Hornets 117 x 90 Dallas Mavericks
Cleveland Cavaliers 113 x 109 Detroit Pistons
Orlando Magic 126 x 109 Washington Wizards
Miami Heat 124 x 98 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 95 x 111 New York Knicks
Philadelphia 76ers 91 x 131 San Antonio Spurs
Chicago Bulls 108 x 116 Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves 117 x 110 Memphis Grizzlies
Los Angeles Lakers 110 x 101 New Orleans Pelicans
Sacramento Kings 103 x 114 Phoenix Suns


Acompanhe as partidas desta quarta-feira da NBA
New York Knicks x Oklahoma City Thunder
Boston Celtics x Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers x Utah Jazz
Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks
Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

