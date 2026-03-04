A- A+

BASQUETE Lakers conquistam vitória de virada sobre Pelicans com arrancada no último quarto na NBA Equipe californiana supera desvantagem de oito pontos no último quarto e alcança a sexta posição da Conferência Oeste

Em um jogo com contornos dramáticos, o Los Angeles Lakers derrotou o New Orleans Pelicans na noite desta terça-feira, na Crypto.com Arena, pelo placar de 110 a 101 com uma bela arrancada no quarto final e confirmou a sua terceira vitória seguida em partida válida pela temporada regular da NBA.



Com uma desvantagem de oito pontos restando pouco mais de sete minutos, a franquia da Califórnia contou mais uma vez com a eficiência do esloveno Luka Doncic. Ele marcou 27 pontos, pegou dez rebotes e flertou com o "triple-double" ao dar sete assistências.



Outro pilar do elenco, LeBron James deu sua parcela de contribuição ao assinalar 21 pontos. O resultado positivo deixa a equipe de Los Angeles na sexta posição da Conferência Oeste com 37 vitórias em 61 duelos.



A arrancada final foi liderada por Doncic e Austin Reaves, que errou seus oito primeiros arremessos da noite antes de terminar o embate com 15 pontos e sacramentar a festa da torcida que foi ao Crypto.com Arena.





Já os Pelicans vivem uma situação delicada no que diz respeito à classificação. O conjunto de New Orleans ocupa a 13ª colocação do lado Oeste e só está à frente do Utah Jazz e do lanterna Sacramento Kings no lado Oeste.



A noite desta terça-feira apresentou um total de dez partidas. Jogando no Scotiabank Arena, casa do Toronto Raptors, o New York Knicks derrotou os anfitriões por 111 a 95 com destaque para Jalen Brunson, que anotou 26 pontos e deu dez assistências.



Esta foi a quinta vitória da equipe em seis partidas. Os Knicks se tornaram o terceiro time da Conferência Leste a alcançar 40 vitórias, juntando-se ao líder Detroit Pistons (45) e ao segundo colocado Boston Celtics (41).



Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira, pela NBA

Charlotte Hornets 117 x 90 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 113 x 109 Detroit Pistons

Orlando Magic 126 x 109 Washington Wizards

Miami Heat 124 x 98 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 95 x 111 New York Knicks

Philadelphia 76ers 91 x 131 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 108 x 116 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 117 x 110 Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers 110 x 101 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 103 x 114 Phoenix Suns



Acompanhe as partidas desta quarta-feira da NBA

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers

Veja também