NBA Lakers estão interessados na contratação de Giannis Antetokounmpo, dos Bucks, diz jornal Time de Los Angeles quer montar um trio galático com o ala-pivô grego ao lado de LeBron James e Luka Doncic

Os Lakers querem deixar o seu elenco ainda mais estrelado. Segundo o jornal Marca, da Espanha, após a eliminação na primeira rodada dos Playoffs da NBA desta temporada, o time de Los Angeles está interessado na contratação do grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, formar um trio galático com LeBron James e Luka Doncic.

A eliminação mostrou que os Lakers precisam reforçar o time se quiserem voltar a aspirar grandes resultados. E, neste cenário, a equipe da Conferência Oeste planeja fazer de tudo para tentar contratar Antetokounmpo, que já se reuniu com os Bucks e estaria disposto a se juntar ao time de LeBron James.

Ainda conforme o portal, Giannis Antetokounmpo se reuniu com a diretoria do Milwaukee Bucks para tratar sobre o seu futuro após a eliminação para o Pacers também na primeira rodada dos playoffs. A negociação é complexa, mas o Los Angeles Lakers está disposto a envolver dois de seus titulares, além de escolhas do draft.

Em 2023, o ala-pivô renovou seu contrato com o Bucks até a temporada 2027/28. Segundo os repórteres Shams Charania e Adrian Wojnarowski, o negócio é uma extensão máxima de contrato de três anos e US$ 186 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual). O último ano é uma player option, ou seja, ele pode escolher se cumprirá ou não o contrato.

De acordo com a imprensa norte-americana, a estrutura de pagamento é de cerca de 60 milhões de dólares anuais nos dois primeiros anos e mais cerca de 66 milhões de dólares caso o jogador opte por cumprir o terceiro ano. O valor neste terceiro ano o colocaria como o maior salário da temporada na NBA, entre os acordos acertados até aqui.

