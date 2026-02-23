Lakers homenageiam Pat Riley, técnico do showtime, com estátua em noite de baile dos Celtics

A- A+

Quatro títulos (1982, 1985, 1987 e 1988) em sete finais à frente dos Lakers em nove temporadas como treinador da equipe. Pat Riley, mais uma vez com terno elegante, esteve na Crypto Arena neste domingo (22) à noite para ser homenageado como um dos gênios da franquia.

O primeiro treinador a ser eternizado com estátua entre as lendas de Los Angeles ganhou uma escultura de 2,4 metros por orquestrar o time na era Showtime. Só não imaginava ver um baile do Boston Celtics diante de LeBron James e companhia.



A estátua do treinador o traz com o braço direito erguido celebrando uma das tantas vitórias/conquistas de sua magnífica passagem por Los Angeles. Riley é o oitavo homenageado desta maneira, mas o primeiro treinador.

Está eternizado no Star Plaza ao lado de Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Chik Hearn, Kobe Bryant, Jerry West, Magic Jhonson e Elgin Baylor, os atletas que também têm estátuas no clube.



"O tempo passou tão depressa, mas sinto-me abençoado por tudo que já fiz. Fui rodeado de grandeza", celebrou o técnico. "Esta estátua representa todos nós que fizéramos essa jornada mágica juntos", disse Pat Riley, ao lado da mulher, na primeira fileira da Crypto Arena, onde viu o Boston Celtics 'atropelar' os Lakers por 111 a 89. O show em quadra desta vez foi do oponente do Los Angeles, mas a homenagem emocionou.

A escultura do treinador figura entre dois pivôs de excelência dos Lakers: Kareem Abdul-Jabbar e Magic Jhonson, que acompanhou o evento.

"Haverá um momento em que você será desafiado, e quando esse momento chegar, você deve se manter firme. Você deve permanecer inabalável. Você deve deixar sua posição clara. Sobre quem você é, o que você faz e de onde você vem. Quando esse momento chegar, você o cumprirá", traz em sua escritura a homenagem.



"Quando dizem 'Cidade dos campeões', podemos considerá-lo um dos arquitetos desse slogan", disse Johnson a Riley. "Você fez mais por nós do que jamais poderemos agradecer", completou o pivô.



Em quadra, os Lakers decepcionaram, anotando somente 89 pontos diante do Boston Celtics, vencedor do confronto com 32 pontos de Jaylen Brown. Dondic foi o cestinha do time da casa, com 25, enquanto LeBron fez 20.



Mesmo com a derrota, os Lakers caminham bem para os playoffs, ocupando a quinta colocação da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 22 derrotas. O Boston é o segundo do Leste, com 37 triunfos e 19 reveses.



Confira os resultados de domingo (22)

Oklahoma City Thunder 121 x 113 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 115 x 104 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 128 x 117 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 94 x 122 Toronto Raptors

Indiana Pacers 130 x 134 Dallas Mavericks

Washington Wizards 112 x 129 Charlotte Hornets

Los Angeles Lakers 89 x 111 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 108 x 135 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 99 x 105 New York Knicks

Phoenix Suns 77 x 92 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 109 x 111 Orlando Magic



Confira os jogos desta segunda-feira (23)

Detroit Pistons x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Houston Rockets x Utah Jazz

Veja também