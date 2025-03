A- A+

NBA Lakers têm início avassalador, batem Denver Nuggets e assumem 3º lugar do Oeste na NBA Esloveno Luka Doncic foi o destaque da partida, anotando 31 pontos no confronto

O Los Angeles Lakers esquentou de vez a briga pelos primeiros lugares da Conferência Oeste da NBA ao derrotar, na noite desta quarta-feira (19), o Denver Nuggets por 120 a 108 na Crypto Arena.

O triunfo teve como base o excelente desempenho da equipe no primeiro quarto, quando a franquia da Califórnia anotou 46 pontos, recorde da temporada neste período.



Em um confronto marcado por desfalques dos dois lados, os Lakers mais uma vez não contaram com LeBron James e Rui Hachimura, enquanto o rival sentiu as ausências de Nikola Jokic e Jamal Murray. Diante deste cenário, Luka Doncic mais uma vez chamou a responsabilidade para os anfitriões e terminou como destaque da partida.

Luka's got 21 in the first quarter pic.twitter.com/WAAae7fbCp — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 20, 2025





Em outro jogo da rodada, o Oklahoma City Thunder manteve o embalo nesta temporada regular ao derrotar o Philadelphia 76ers na noite desta quarta-feira (19) por 133 a 100, em partida realizada no Paycom Center.



Mesmo sem nomes importantes como Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, os anfitriões apresentaram um forte jogo coletivo. Aaron Wiggins foi o cestinha da equipe com 26 pontos e comandou o time que segue na liderança da Conferência Oeste com 57 triunfos em 69 jogos.

36 dimes on the night, here's one that's 10/10 ‍ pic.twitter.com/pt0Tv1pIlZ — OKC THUNDER (@okcthunder) March 20, 2025

Pascal Siakam knocks down the triple.



he has 24 points midway through the third. pic.twitter.com/iZpdTU9S3u — Indiana Pacers (@Pacers) March 20, 2025

