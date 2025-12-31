A- A+

Basquete Lakers perdem para o Detroit Pistons na NBA no dia do aniversário de 41 anos de LeBron James Jogador de 41 anos marcou 17 pontos na partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Los Angeles Lakers

O aniversário de 41 anos de LeBron James teve um sabor amargo para o astro da franquia californiana na noite desta terça-feira.

Apesar dos 17 pontos marcados, o veterano jogador não conseguiu evitar a derrota do Los Angeles Lakers para o Detroit Pistons pelo placar de 128 a 106 mesmo jogando diante de sua torcida na Crypto.com Arena, em partida válida pela temporada regular da NBA.

Em quadra, o craque bem que fez a sua parte: antou 17 pontos, acertou três cestas triplas, colaborou com quatro assistências e ainda pegou quatro rebotes.

No entanto, a sua partida de número 1.577 ficou marcada por uma atuação bastante irregular dos Lakers. Desolado com o desfecho, ele passou os minutos finais sentado de braços cruzados no banco de reservas.



Quem acabou ficando com os holofotes no confronto foi Cade Cunningham. Ele anotou 27 pontos e deu 11 assistências, sendo decisivo para o resultado positivo longe de casa. Este foi o terceiro compromisso consecutivo em que a franquia de Detroit superou o rival de Los Angeles.

O cestinha do duelo, no entanto, foi do time da casa. Luka Doncic rivalizou com Cunningham na eficiência ofensiva e marcou 30 pontos, além de dar 11 assistências contra os Pistons.



Em uma rodada que contou com mais quatro embates, o Philadelphia 76ers precisou da prorrogação para confirmar o triunfo de 139 a 136 diante do Memphis Grizzlies, em compromisso realizado no Forum FedEx.



A vitória veio de forma dramática. O novato VJ Edgecombe converteu uma cesta de três pontos restando pouco mais de dois segundos para o término do tempo extra. O resultado encerrou uma sequência de três derrotas.



Com 40 pontos e uma bela atuação, principalmente no último quarto, o armador Ja Morant terminou a partida como cestinha do confronto. Com a pontaria calibrada, ele converteu 16 dos 22 arremessos que arriscou no duelo.



Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira na NBA:

Memphis Grizzlies 136 x 139 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 119 x 129 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 106 x 128 Detroit Pistons

Los Angeles Clippers 131 x 90 Sacramento Kings

