Lakers poupam LeBron contra o Spurs, e astro se aproxima da inelegibilidade em títulos; entenda
Regra exige 65 jogos para prêmios individuais
O astro LeBron James não entrou em quadra na derrota do Los Angeles Lakers para o San Antonio Spurs por problemas físicos, nesta quarta-feira.
A franquia informou cerca de uma hora e meia antes da partida que o jogador, de 41 anos, sofre de artrite na articulação do pé esquerdo e ciática.
Na noite anterior, LeBron havia anotado 30 pontos em 33 minutos contra o New Orleans Pelicans, mas já havia sinalizado que avaliaria atuar em jogos em noites consecutivas. Após a decisão de poupá-lo, o técnico JJ Redick explicou o contexto:
— A ausência é pelas lesões. Ele costuma acordar com o pé dolorido depois de um jogo. Esperávamos que chegasse ao ponto de conseguir jogar em noites seguidas, mas nesta sequência e neste mês isso tem sido difícil. Esperamos tê-lo disponível, mas o despertar no dia seguinte pesa muito — disse.
Nesta temporada da NBA, LeBron já havia perdido 14 jogos no início por conta da ciática (região lombar e perna direita) e, desde o retorno, ainda não atuou em partidas consecutivas.
A ausência contra o Spurs o deixa a um jogo de ser declarado inelegível para os prêmios individuais do ano, já que a liga exige mínimo de 65 partidas. Até agora, ele não disputou 17.
O risco é significativo para um jogador que soma 21 temporadas consecutivas eleito para algum All-NBA. Em 2024–25, LeBron foi segundo time All-NBA e sexto na votação de MVP, com 70 jogos, médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências. Em 2025–26, a produção caiu para 21,7 pontos, 5,4 rebotes e 6,8 assistências por jogo.