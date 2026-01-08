Qui, 08 de Janeiro

NBA

Lakers poupam LeBron contra o Spurs, e astro se aproxima da inelegibilidade em títulos; entenda

Regra exige 65 jogos para prêmios individuais

LeBron James pode ser declarado inelegível para os prêmios individuais da NBALeBron James pode ser declarado inelegível para os prêmios individuais da NBA - Foto: Juan Ocampo/Getty Images via AFP

O astro LeBron James não entrou em quadra na derrota do Los Angeles Lakers para o San Antonio Spurs por problemas físicos, nesta quarta-feira.

A franquia informou cerca de uma hora e meia antes da partida que o jogador, de 41 anos, sofre de artrite na articulação do pé esquerdo e ciática.

Na noite anterior, LeBron havia anotado 30 pontos em 33 minutos contra o New Orleans Pelicans, mas já havia sinalizado que avaliaria atuar em jogos em noites consecutivas. Após a decisão de poupá-lo, o técnico JJ Redick explicou o contexto:

— A ausência é pelas lesões. Ele costuma acordar com o pé dolorido depois de um jogo. Esperávamos que chegasse ao ponto de conseguir jogar em noites seguidas, mas nesta sequência e neste mês isso tem sido difícil. Esperamos tê-lo disponível, mas o despertar no dia seguinte pesa muito — disse.

Nesta temporada da NBA, LeBron já havia perdido 14 jogos no início por conta da ciática (região lombar e perna direita) e, desde o retorno, ainda não atuou em partidas consecutivas.

A ausência contra o Spurs o deixa a um jogo de ser declarado inelegível para os prêmios individuais do ano, já que a liga exige mínimo de 65 partidas. Até agora, ele não disputou 17.

O risco é significativo para um jogador que soma 21 temporadas consecutivas eleito para algum All-NBA. Em 2024–25, LeBron foi segundo time All-NBA e sexto na votação de MVP, com 70 jogos, médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes e 8,2 assistências. Em 2025–26, a produção caiu para 21,7 pontos, 5,4 rebotes e 6,8 assistências por jogo.

