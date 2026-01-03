Lakers reagem com 65 pontos da dupla Doncic e LeBron James e superam o Memphis Grizzlies
Vitória serviu de recuperação para o Los Angeles Lakers após derrota para o Detroit Pistons
O Los Angeles Lakers contou com a inspirada dupla formada por Luka Doncic e LeBron James para se recuperar da derrota para o Detroit Pistons e derrotar o Memphis Grizzlies por 128 a 121, na noite desta sexta-feira, na Crypto.com Arena de Los Angeles.
O esloveno começou em ritmo lento, mas terminou como o cestinha da partida, com 34 pontos, metade deles em lances livres, enquanto o veterano de 41 anos anotou 31, ou seja, a dupla foi responsável por mais de 50% da pontuação total da equipe da casa na partida.
Do outro lado da quadra, os Grizzlies tentaram equilibrar as ações com 25 pontos de Jaren Jackson Jr. E um "double-double" de Ja Morant - 16 pontos e 11 assistências -, mas sofreram com os seis desfalques, incluindo Zach Edey. Os visitantes chegaram a virar o jogo no segundo quarto com 18 pontos seguidos e conseguiram brigar pela vitória até o início do último quarto, quando o placar apontava 96 a 96.
LeBron James e Doncic, então, dominaram o último período e lideraram uma sequência de 12 a 2 que praticamente selou a vitória. O esloveno marcou quatro pontos e deu duas assistências para cestas de três pontos, enquanto James fez a cesta final da série. Jake Laravia fez 21 pontos e pegou nove rebotes pelos Lakers.
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER ANOTA 30 PONTOS E OKLAHOMA CITY THUNDER ARRASA OS WARRIORS
Em San Francisco, Shai Gilgeous-Alexander marcou 30 pontos e deu sete assistências para comandar o Oklahoma City Thunder em uma vitória tranquila sobre o desfalcado Golden State Warriors por 131 a 94. Os anfitriões atuaram sem Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green e Jonathan Kuminga - o brasileiro Gui Santos foi titular.
Dono da partida, Gilgeous-Alexander alcançou sua sétima partida das últimas nove com 30 pontos ou mais. Chet Holmgren contribuiu com 15 pontos e 15 rebotes, sua melhor marca na temporada, para ajudar o atual campeão da NBA a alcançar a 30ª vitória em 35 jogos na temporada, a quarta consecutiva.
O Golden State Warriors até tentou dificultar para os visitantes no segundo quarto, quando ficou apenas um ponto atrás, mas uma sequência de 19 a 0 para o líder da Conferência Oeste praticamente impediu qualquer reação dos Warriors, interrompendo uma série de dois triunfos seguidos.
Confira os resultados das partidas desta sexta-feira:
Indiana Pacers 113 x 123 San Antonio Spurs
Washington Wizards 119 x 99 Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers 113 x 108 Denver Nuggets
New York Knicks 99 x 111 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 121 x 114 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 122 x 121 Charlotte Hornets
New Orleans Pelicans 109 x 122 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 129 x 102 Sacramento Kings
Golden State Warriors 94 x 131 Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers 128 x 121 Memphis Grizzlies
Acompanhe os jogos deste sábado na NBA:
Miami Heat x Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors x Atlanta Hawks
New York Knicks x Philadelphia 76ers
Chicago Bulls x Charlotte Hornets
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks x Houston Rockets
Golden State Warriors x Utah Jazz
Los Angeles Clippers x Boston Celtics