Lakers superam ausência de Doncic e batem Clippers; LeBron lidera virada do Philadelphia na NBA

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O Los Angeles Lakers conquistou um importante resultado na noite desta quarta-feira, pela NBA, ao derrotar o rival Clippers no tradicional dérbi da cidade. Jogando em Inglewood, casa do adversário, o time visitante triunfou com o placar de 103 a 87. Para aumentar o feito, o resultado positivo veio mesmo com a ausência de Luka Doncic, astro da franquia.





O esloveno ficou de fora do confronto devido a um desconforto nas costas, sentido no segundo jogo da primeira sequência de partidas em dias consecutivos (back-to-back) da equipe na temporada. O ala titular Ziaire Williams também não jogou, por conta de dores no pé esquerdo. O técnico JJ Redick afirmou que ambas as ausências foram por precaução.

Luka Doncic ficou de fora da partida. Foto: Chris Gardner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





Quentin Grimes marcou 23 pontos, Collin Sexton contribuiu com 21 pontos (sua maior marca na temporada) saindo do banco. Sem a média de 36 pontos por jogo de Doncic - a maior da NBA -, os Lakers tiveram seis jogadores atingindo dois dígitos na pontuação. Austin Reaves anotou 16 pontos, e Matisse Thybulle, 15. Sexton e Thybulle acertaram quatro cestas de três pontos cada.



O calouro Keaton Wagler marcou 21 pontos (recorde em sua carreira) saindo do banco, liderando os Clippers. A equipe sofreu sua terceira derrota consecutiva já que na sexta-feira, já havia perdido para os Lakers por oito pontos de diferença. O ala titular Rui Hachimura também desfalcou o time contra sua antiga equipe, devido a um desconforto na coxa esquerda.

Calouro, Keaton Wagler marcou 21 pontos para os Clippers. Foto: Juan Ocampo / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP





Os Clippers voltaram a ter problemas com o controle da bola, cometendo 24 "turnovers" (perdas de posse de bola). Nos dois jogos anteriores - derrotas para o Thunder e para os próprios Lakers -, a equipe havia registrado 26 "turnovers" em cada partida.



Em desvantagem de 18 pontos, os Clippers esboçaram uma reação no início do terceiro quarto, superando os Lakers por 12 a 2 e reduzindo a diferença para sete pontos. No entanto, os visitantes fecharam o período com uma sequência de 27 a 15, impulsionados por 11 pontos seguidos de Sexton - incluindo duas cestas de três pontos consecutivas -, ampliando a vantagem para 85 a 65.

Collin Sexton durante a partida. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





Os Lakers assumiram o controle no segundo quarto, superando os Clippers por 31 a 6 (com uma sequência de 16 pontos sem resposta do adversário), e foram para o intervalo vencendo por 56 a 38. Seis jogadores diferentes pontuaram pelos Lakers no período, com destaque para Reaves, que anotou nove pontos.



LEBRON LIDERA VIRADA DO PHILADELPHIA 76ERS SOBRE OS PACERS

Também pela rodada desta quarta-feira, o Philadelphia 76ers manteve o seu bom início de temporada na NBA ao derrotar o Indiana Pacers, fora de casa, por 114 a 109. Esta foi a sua quarta vitória em cinco confrontos na competição.



Em um jogo cheio de reviravoltas, a vitória foi definida somente no último quarto. Atrás no placar, os Sixers conseguiram emplacar uma reação na parte final do confronto amparado pela experiência de LeBron James e a pontaria calibrada de Tyrese Maxey (que anotou 17 pontos no período derradeiro) para garantir a vitória.

Lebron James atuando pelos Sixers. Foto: Andy Lyons / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP





CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Atlanta Hawks 117 x 129 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 121 x 111 Washington Wizards

Detroit Pistons 97 x 89 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 109 x 114 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 129 x 99 Orlando Magic

Chicago Bulls 127 x 133 New York Nicks

Milwaukee Bucks 100 x 132 Houston Rockets

Minnesota Timberwolves 114 x 119 Golden State Warriors

New Orleans Pelicans 91 x 104 Denver Nuggets

Utah Jazz 111 x 117 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 120 x 96 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers 87 x 103 Los Angeles Lakers



ACOMPANHE OS CONFRONTOS DESTA QUINTA-FEIRA

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

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