Basquete Lakers superam ausência de LeBron e contam com brilho de Luka Doncic para vencer os Knicks Doncic anotou 35 pontos em vitória do Los Angeles Lakers na noite desse domingo (8)

Mesmo sem poder contar com LeBron James, machucado, o Los Angeles Lakers conseguiu um importante resultado na noite deste domingo, na Crypto.com Arena, ao derrotar o New York Knicks por 110 a 97 em um duelo bastante disputado pela temporada regular da NBA.

Luka Doncic chamou a responsabilidade, anotou 35 pontos (pegou ainda oito rebotes) e liderou a equipe diante de sua torcida.

LeBron James ficou de fora do jogo por causa de uma contusão no cotovelo esquerdo. O astro de 41 anos se machucou na derrota da sua equipe na última quinta-feira, para o Denver Nuggets, após um choque com o pivô Nikola Jokic.

No duelo, a franquia da Califórnia esteve à frente do placar durante todo o confronto. O momento mais tenso, porém, aconteceu no último quarto. A equipe da casa caiu de rendimento, marcou apenas uma cesta no período de seis minutos, e permitiu que os visitantes reduzissem uma diferença de 23 para dez pontos.

Outro destaque da partida por parte dos anfitriões foi o ala-armador Austin Reaves, que assinalou 25 pontos e foi importante em duas jogadas defensivas já no fim do embate contra Jalen Brunson para garantir o triunfo.

Já pelo lado do New York Knicks, Karl-Anthony Towns foi o melhor em quadra. Além dos 25 pontos, ele trabalhou muito na disputa do garrafão e terminou o confronto com 16 rebotes conquistados. Seu esforço, porém, acabou ofuscado pelo revés.

Passado o susto da reação do adversário, os Lakers souberam frear a reação dos visitantes com uma cesta de três convertida por Luke Kennard a 1 minuto e 37 segundos do fim, antes de Doncic selar a vitória com sua quinta cesta tripla no jogo.

A rodada do domingo teve um total de dez partidas. Com um placar elástico, o San Antonio Spurs fez valer o mando de quadra e bateu o Houston Rockets por 145 a 120 em partida realizada no Frost Bank Center.

Os Spurs anotaram a sua melhor pontuação na temporada e chegaram a quatro vitórias consecutivas na competição. O resultado mantém a franquia na segunda colocação da Conferência Oeste, atrás somente do líder Oklahoma City Thunder.

Confira os jogos na noite deste domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers 98 x 109 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 110 x 97 New York Knicks

Miami Heat 121 x110 Detroit Pistons

Toronto Raptors 122 x 92 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 138 x 118 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 91 x 130 Orlando Magic

San Antonio Spurs 145 x 120 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 131 x 111 Indiana Pacers

Sacramento Kings 126 x 110 Chicago Bulls

Phoenix Suns 111 x 99 Charlotte Hornets

