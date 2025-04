A- A+

NBA Lakers levam virada do Thunder após expulsão de Doncic na NBA O duelo entre o primeiro e o terceiro colocados do Oeste foi marcado pelo equilíbrio até o início do quarto período, quando Doncic anotou sua segunda falta técnica e foi excluído da partida

O Los Angeles Lakers levou uma dura virada na noite desta terça-feira (8) num aguardado confronto com o Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste da NBA. Apesar do favoritismo do rival, que jogava em casa, os Lakers dominaram o jogo até a expulsão de Luka Doncic, o que permitiu a reviravolta no placar e a vitória dos anfitriões por 136 a 120.



O duelo entre o primeiro e o terceiro colocados do Oeste foi marcado pelo equilíbrio até o início do quarto período, quando Doncic anotou sua segunda falta técnica e foi excluído da partida. A expulsão acabou decidindo a partida. Após a saída do astro dos Lakers, o Thunder se impôs em quadra e anotou 29-12 na reta final da partida.

MEU DEUS



Luka Doncic estava falando com o torcedor, o árbitro pensou que foi com ele e deu a 2° falta técnica e EXPULSOU o Doncic do jogo



Rapaz...pic.twitter.com/HFzX9oaBZ7 — NBA do Povo (@NBAdoPovo) April 9, 2025

Shai Gilgeous-Alexander contra o Lakers:



42 pontos / 6 rebotes / assistências



4 jogos de 50+ pontos

13 jogos de 40+ pontos

49 jogos de 30+ pontos

75 jogos com 20+ pontos

76 jogos com 20+ pontos



Scorer de ELITE

pic.twitter.com/I7ZlqJjtgz — Oklahoma City Brasil (@oklahoma_br) April 9, 2025





Pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers superou o Chicago Bulls por 135 a 113, em casa, e assegurou o topo da tabela, com retrospecto de 63/16. Assim, será o primeiro cabeça de chave dos playoffs, o que garante, ao menos em tese, um adversário menos complicado no início do mata-mata.



O dono da melhor campanha do Leste contou com noite inspirada de Darius Garland, responsável por 28 pontos, e Evan Mobley, com um "double-double" de 21 pontos e 11 rebotes, além de sete assistências. O destaque dos Bulls foi Patrick Williams, com 21 pontos. A equipe de Chicago está em nono lugar, com 36/43, confirmada no play-in.

Another wild Darius Garland dime



Cavs can secure the East's top seed tonight! pic.twitter.com/Z4tVD4zrRZ — NBA (@NBA) April 9, 2025

25 got some explaining to do because WTF was this??? This NOT basketball



Hope Jaylen Wells is okpic.twitter.com/6gzGOl2V0r — Hater Report (@HaterReport_) April 9, 2025

Veja também