Lakers vencem Clippers na volta de Doncic; Edwards faz 40 e lidera triunfo dos Wolves

A Conferência Oeste da NBA resolveu "ligar o turbo" nesta sexta-feira. Em uma noite de grandes atuações e placares elásticos, o grande destaque ficou para o clássico de Los Angeles. No reencontro com a torcida na Crypto.com Arena, os Lakers bateram os Clippers por 125 a 122, em um jogo decidido nos detalhes e que marcou o retorno de um certo esloveno.



Luka Doncic voltou de lesão como se nunca tivesse saído. O armador chamou a responsabilidade, "gastou o gelo" e terminou a partida com um double-double: 38 pontos, 11 assistências e seis rebotes. Do outro lado, Kawhi Leonard bem que tentou estragar a festa com 31 pontos, mas a profundidade do elenco dos Lakers falou mais alto.



Austin Reaves foi o "fator X", anotando 29 pontos e punindo a defesa adversária no perímetro, enquanto LeBron James teve uma noite mais contida, contribuindo com 13 tentos.



Com o triunfo, o time de amarelo e roxo chega a 34 vitórias e ocupan a 5ª colocação do Oeste. Já os Clippers, com 27, seguem na 9ª posição, dentro da zona de play-in.



Se em LA o jogo foi lá e cá, em Denver o clima foi de "garbage time" precoce. Os Nuggets não tomaram conhecimento do Portland Trail Blazers e aplicaram 157 a 103.





Nikola Jokic fez 32 pontos, nove rebotes e sete assistências. O "Coringa" manteve o Denver na 3ª posição do Oeste, agora com 36 vitórias.



Em Dallas, o ala-armador Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves, anotou impressionantes 40 pontos na vitória por 122 a 111 sobre os Mavericks. Com três triunfos seguidos, os Wolves sobem para o 6º lugar (35 vitórias), fugindo do play-in e garantindo vaga direta nos Playoffs, por enquanto.



Enquanto isso, na liderança, o Oklahoma City Thunder segue ditando o ritmo. O líder do Oeste (43 vitórias) passou por cima do Brooklyn Nets por 105 a 86. O destaque foi a jovem promessa Jared McCain, cestinha da equipe com 21 pontos.



Confira os resultados de sexta-feira:





Charlotte Hornets 113 x 118 Cleveland Cavaliers



Washington Wizards 131 x 118 Indiana Pacers



Memphis Grizzlies x Utah jazz



Atlanta Hawks 97 x 128 Miami Heat



Minnesota Timberwolves 122 x 111 Dallas Mavericks



New Orleans Pelicans 118 x 139 Milwaukee Bucks



Oklahoma City Thunder 105 x 86 Brooklyn Nets



Los Angeles Lakers 125 x 122 Los Angeles Clippers



Portland Trail Blazers 103 x 157 Denver Nuggets



Acompanhe os jogos de sábado:







New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers



Chicago Bulls x Detroit Pistons



Miami Heat x Memphis Grizzlies



San Antonio Spurs x Sacramento Kings



New York Knicks x Houston Rockets

