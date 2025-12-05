A- A+

Basquete Lakers vencem Raptors no estouro do cronômetro e LeBron James interrompe marca histórica na NBA Veterano encerrou a sequência histórica de 1.297 partidas com pontuação de dois dígitos em jogo dessa quinta-feira (4)

Com uma vitória definida no limite, o Los Angeles Lakers bateu o Toronto Raptors pelo placar de 123 a 120, na noite desta quinta-feira, em um jogo que encerrou uma sequência histórica de LeBron James.

O veterano jogador de 40 anos foi ainda um dos destaques do duelo ao dar a assistência para Rui Hachimura converter a cesta de três pontos no estouro do cronômetro, em confronto realizado na Scotiabank Arena, nesta rodada da NBA.

O confronto determinou o fim de uma longa marca do astro da franquia da Califórnia. Com apenas oito pontos assinalados, LeBron deu fim a uma sequência de 1.297 partidas com pontuação de dois dígitos. Essa história teve início em 6 de janeiro de 2007 e se estendeu por quase duas décadas (foi a maior sequência desse tipo).

Quem chegou mais perto nesse quesito foi Michael Jordan, com 866 partidas com pontuação de dois dígitos. Kareen Abul-Jabbar aparece em terceiro nesta relação com 787 embates disputados.

Mesmo sabendo que sua sequência histórica estava sob risco de ser interrompida, LeBron abriu mão da marca pessoal e optou pela assistência decisiva. Feliz pela vitória, ele valorizou o resultado.

"Fazer a jogada certa: esse sempre foi o meu 'modus operandi'. Foi assim que aprendi a jogar e fiz isso durante toda a minha carreira. Continuo jogando da maneira certa', comentou o jogador que vai completar 41 anos no dia 30 de dezembro.

Na partida, LeBron voltou pela última vez restando pouco mais de cinco minutos para o fim. Experiente, ele compensou a ausência de Luka Doncic com sua presença em quadra. Pegou seis rebotes, ajudou na marcação e, na sua 11ª assistência, ajudou a definir o confronto.

"LeBron tinha plena consciência de quantos pontos tinha naquele momento e tomou a melhor decisão. Os deuses do basquete costumam te recompensar na quadra quando você faz as coisas do jeito certo", afirmou JJ Redick, técnico dos Lakers.

Outro destaque do jogo foi Austin Reaves. Cestinha do confronto, ele anotou 44 pontos mostrando muita precisão nos arremessos. Pelo lado dos Raptors, o protagonismo ficou com Scottie Barnes: 23 pontos, 11 assistências e nove rebotes.

Em uma rodada que contou com mais cinco compromissos, VJ Edgecombe acertou uma cesta a 0,9 segundos do fim e garantiu a emocionante vitória do Philadelphia 76ers sobre o Golden State Warriors por 99 a 98, em partida realizada na Xfinity Mobile Arena.

Já o Boston Celtics estendeu a sua sequência de vitórias para três jogos ao derrotar o Washington Wizards por 146 a 101 na Capital One Arena.

Confira as partidas da noite desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 99 x 98 Golden State Warriors

Washington Wizards 101 x 146 Boston Celtics

Brooklyn Nets 110 x 123 Utah Jazz

Toronto Raptors 120 x 123 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 116 x 125 Minnesota Timberwolves

