Lakers x Pelicans: LeBron James supera marca inédita de 50 mil pontos; veja top 5 pontuadores

LeBron James se tornou nesta terça-feira o primeiro jogador na história da NBA a marcar 50 mil pontos, atingindo um marco que talvez nunca seja superado.

O astro de 40 anos do Los Angeles Lakers entrou no jogo de terça-feira contra o New Orleans Pelicans com 49.999 pontos na temporada regular e na pós-temporada, depois de marcar 17 pontos na vitória de domingo sobre o Los Angeles Clippers. O jogo desta terça terminou em 136 a 115 para os Lakers.





LeBron, em sua 22ª temporada na NBA, ultrapassou a marca de 50 mil nos minutos iniciais do primeiro quarto, acertando calmamente uma cesta de três pontos para chegar a 50.002 pontos enquanto a multidão da Cryto.com Arena comemorava a conquista.

Seu rival mais próximo entre os jogadores ainda em atividade é Kevin Durant, que tem 35.191 pontos antes do jogo de terça-feira, cerca de 15 mil pontos atrás de LeBron.

LeBron superou o recorde de pontuação de todos os tempos na temporada regular — 38.387 pontos, estabelecido pelo lendário Kareem Abdul-Jabbar — em 2023, uma marca que permaneceu por 39 anos.

Com mais de 50 mil pontos marcados, ele tem uma vantagem de quase 6 mil sobre Abdul-Jabbar (44.149) no total de pontos, com Karl Malone em terceiro (41.689) e o falecido Kobe Bryant em quarto, com 39.283 pontos.

Michael Jordan é o quinto maior pontuador de todos os tempos, com 38.279 pontos.

