LaLiga investiga supostos insultos de Bellingham a Greenwood

A- A+

A LaLiga está investigando os supostos insultos do inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, a seu compatriota Mason Greenwood, do Getafe, durante o duelo entre as duas equipes na última quinta-feira, confirmou neste sábado (3) à AFP a organizadora do Campeonato Espanhol.

"O Getafe apresentou uma denúncia ao diretor da LaLiga na partida, como é feito nestas ocasiões. Foi solicitado um relatório pericial de leitura labial para investigar o caso e atuar com base no que ficar comprovado", declarou um porta-voz da LaLiga.

Greenwood, de 22 anos, foi emprestado nesta temporada pelo Manchester United ao Getafe, após o clube inglês tê-lo afastado em janeiro de 2022 por ter sido acusado de agressão sexual a uma jovem.

O atacante foi absolvido em fevereiro de 2023.

Segundo a imprensa espanhola, Bellignham o teria chamado de "estuprador" durante a vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 2x0.

Veja também

Tênis Thiago Monteiro faz história, Brasil vence Suécia e se garante na fase final da Copa Davis