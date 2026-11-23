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Campeonato Espanhol LaLiga sofre ataque hacker e dados de clubes e torcedores são vazados Invasão ocorreu entre os dias 14 e 16 de novembro e também comprometeu informações pessoais de torcedores cadastrados nas plataformas digitais da entidade; polícia espanhola investiga o caso

A LaLiga, entidade responsável pela organização do Campeonato Espanhol, confirmou nesta segunda-feira (23) que foi vítima de um ataque hacker que resultou no vazamento de dados pessoais de torcedores e de alguns clubes.

Segundo o jornal espanhol As, a invasão ocorreu entre os dias 14 e 16 de novembro, quando um criminoso conseguiu acessar ilegalmente uma das plataformas digitais da organização e extrair informações de usuários cadastrados.

Segundo a entidade, a equipe de segurança identificou a origem do acesso indevido e adotou medidas para conter a invasão. No dia 16 de novembro, foram implementadas ações para interromper a extração de dados e bloquear o responsável pelo ataque.

Em comunicado, a LaLiga afirmou que o incidente ficou restrito à plataforma atingida e não comprometeu os demais sistemas da organização nem afetou o andamento das competições. A entidade, no entanto, ainda trabalha para avaliar os danos e determinar a extensão do vazamento.

A organização informou que reforçou o monitoramento de seus sistemas para identificar possíveis novas tentativas de invasão e ampliar a segurança de seus serviços digitais.

O caso já foi comunicado à Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD). Além disso, a LaLiga apresentou uma denúncia à Unidade Central de Cibercriminalidade da Polícia Nacional da Espanha, responsável pela investigação. Os clubes afetados também foram notificados sobre o episódio.

Até o momento, a entidade não divulgou o número de pessoas atingidas nem detalhou quais informações pessoais foram extraídas pelo invasor.

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