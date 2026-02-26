A- A+

Basquete Lamar Odom admite vício em cocaína e diz que 'destruiu' legado na NBA: "Era viciado de verdade" Ex-jogador afirma que usava drogas nos verões, relembra overdose em 2015 e reconhece impacto na carreira

O ex-jogador da NBA Lamar Odom voltou a falar abertamente sobre seu histórico de dependência química. Em entrevista ao podcast The Cousins, apresentado por Tracy McGrady e Vince Carter, o ex-atleta admitiu ter usado cocaína durante parte da carreira — especialmente nos períodos de férias.

— Você está falando com um viciado de verdade. Eu usava cocaína, não tinha nenhuma obrigação — afirmou.

Odom, que atuou por franquias como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Miami Heat e Dallas Mavericks, além de passagem pelo Baskonia, destacou que não consumia drogas durante a temporada regular.

— Eu não usava drogas enquanto jogava, mas usava no verão. Seria uma loucura usar cocaína e jogar ao mesmo tempo — declarou.

Em 2015, Odom foi encontrado inconsciente em um bordel em Nevada após uma overdose envolvendo cocaína e estimulantes. Ele entrou em coma e ficou hospitalizado em estado crítico, episódio que marcou o ponto mais dramático de sua trajetória fora das quadras.

Na entrevista, o ex-jogador foi direto ao avaliar o impacto do vício.

— Minha grandeza e meu legado… sim, eu os prejudiquei com o abuso de drogas. 100% — reconheceu.

O bicampeão da NBA afirmou acreditar que tinha talento suficiente para alcançar o Hall da Fama do basquete.

— Eu estava gravando um reality show durante a temporada, jogando em alto nível e ainda assim ganhei prêmio de melhor jogador. Eu tinha a motivação e a personalidade para isso — disse, referindo-se ao programa estrelado com sua então esposa, Khloé Kardashian.

Origem do vício

Odom também falou sobre os traumas da infância e a influência familiar. Segundo ele, começou a usar maconha aos 14 ou 15 anos.

— Muitas pessoas não herdam o vício geneticamente. Meu pai era viciado em heroína. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos… você explode depois de perder sua mãe. Ela era minha melhor amiga — contou.

O ex-jogador revelou que, ainda criança, prometeu à mãe que jogaria na NBA e compraria uma casa para ela.

— Aos 10 anos eu disse que ia jogar na NBA e comprar uma casa enorme para ela. Aos 12, ela já tinha ido embora — lamentou.

