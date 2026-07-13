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copa 2026 'Lamine pode fazer a diferença, mas outros também', adverte Deschamps Quanto às derrotas recentes para a Espanha, o treinador, que vai se despedir da seleção francesa após o Mundial, foi sucinto e direto: "O que passou, passou"

O técnico da França, Didier Deschamps, advertiu nesta segunda-feira (13) que o foco de sua equipe na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha não deve ser só Lamine Yamal: "Ele pode fazer a diferença, mas outros jogadores também".

Em entrevista coletiva na véspera da partida, no Estádio de Dallas, Deschamps confirmou que ainda considera a Espanha a favorita ao título mundial, com a França tendo perdido para a 'Roja' nos dois últimos confrontos: nas semifinais da Euro 2024 (2 a 1) e da Liga das Nações da Uefa no ano passado (5 a 4).

"Tirando o que aconteceu no primeiro jogo [0 a 0 contra Cabo Verde], a Espanha mostrou sua qualidade. Não se trata de pressionar Luis [de la Fuente, o técnico da seleção espanhola] ao dizer que as pessoas esperam muito de sua equipe, mas eles atacam bem e sofreram apenas um gol".

"Pode ser um jogo espetacular, dada a qualidade ofensiva de ambas as equipes, mas acho que tanto o Luis quanto eu também estamos pensando em como defender", acrescentou o treinador francês.

"Lamine Yamal pode fazer a diferença, mas a Espanha tem outros jogadores que também podem... e nós também temos jogadores que, espero, meu amigo Luis está pensando em como parar".

"A Espanha baseia seu jogo na posse de bola para pressionar o adversário e criar chances de gol, mas nós também precisamos da bola para causar problemas ao nosso adversário", analisou Deschamps.

"Mbappé está bem"

Ao ser questionado sobre Kylian Mbappé, que sofreu uma pancada no tornozelo nas quartas de final contra o Marrocos, Deschamps afirmou que o capitão francês "está bem, 100%".

Quanto às derrotas recentes para a Espanha, o treinador, que vai se despedir da seleção francesa após o Mundial, foi sucinto e direto: "O que passou, passou".

"O que me interessa é amanhã", concluiu.

Antes de Deschamps falar, o meio-campista Warren Zaïre-Emery concedeu entrevista e, assim como seu treinador, não quis focar em Lamine Yamal, embora a maioria das perguntas tenha girado em torno do jovem atacante do Barcelona.

"Lamine tem uma qualidade extraordinária, sabe driblar, finalizar e passar, mas o futebol é, antes de tudo, um esporte coletivo. Ao invés de falar sobre o Lamine, precisamos falar sobre uma seleção espanhola que conta com jogadores de nível mundial em todas as posições, assim como nós", disse Zaïre-Emery.

Ao ser perguntado sobre a motivação de Mbappé para enfrentar a Espanha, o meia do Paris Saint-Germain respondeu com um toque de humor: "Ele é um jogador extraordinário e sempre cresce em jogos como este. Acho que ele não quer perder e sofrer provocações quando voltar para a Espanha".

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