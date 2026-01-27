A- A+

FUTEBOL Lamine Yamal brilha em campo e aposta em carro "pé no chão" fora dele Atacante do Barcelona usa um Cupra Formentor avaliado em cerca de R$ 212 mil

Autor do lance mais plástico da partida entre FC Barcelona e Oviedo, Lamine Yamal foi eleito o MVP do jogo após transformar um cruzamento de Dani Olmo em uma semi-chilena precisa, no canto direito do gol. Mas não foi apenas o futebol que colocou o jovem atacante em evidência nesta semana.

Fora das quatro linhas, Yamal também tem despertado curiosidade por suas escolhas no universo automotivo. Em entrevista ao programa 60 Minutes, da CBS News, o jogador afirmou que, no futuro, pretende ter “o carro que meus amigos possam aproveitar”, descartando modelos superesportivos.

— Não será um Lamborghini. Com um Audi, um Mercedes ou um Cupra eu já fico satisfeito — disse.

A preferência não é por acaso. A Cupra mantém parceria com o Barcelona para fornecer veículos à equipe, e Yamal já foi visto dirigindo um modelo da marca espanhola.





O carro de Lamine Yamal

O jogador utiliza um Cupra Formentor eHYBRID, SUV híbrido plug-in oferecido em versões de 204 e 272 cavalos. A autonomia elétrica varia entre 117 e 124 quilômetros, segundo dados oficiais. Na Europa, o modelo parte de 33.760 euros, o equivalente a cerca de R$ 212 mil, na cotação de R$ 6,28 por euro.

Outros modelos citados pelo atacante também estão longe de serem “populares”, mas ficam abaixo do padrão dos supercarros:

Cupra Born: a partir de 24.950 euros (R$ 156,7 mil).

Audi A1 Sportback: desde 29.230 euros (R$ 183,6 mil).

Mercedes-Benz Classe A: a partir de 38.939 euros (R$ 244,5 mil).

Antes de pensar em trocar de carro, Yamal ainda precisa concluir o processo para obter a carteira de habilitação. Na mesma entrevista, contou que enfrenta dificuldades com a parte teórica.

— É complicado, faz tempo que não estudo desde que saí da ESO. Tenho que começar do zero, com calma — afirmou.

