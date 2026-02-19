A- A+

mundo Lamine Yamal e milhões de muçulmanos iniciam o Ramadã: o que é permitido e quando se pode comer Mês sagrado do Islã começou em 17 de fevereiro e segue até 19 de março

O atacante Lamine Yamal, do FC Barcelona, está entre os milhões de muçulmanos que iniciaram o Ramadã, mês mais sagrado do calendário islâmico, que neste ano vai de 17 de fevereiro a 19 de março.

Em publicação nas redes sociais, o jovem jogador apareceu com traje tradicional ao lado de um amigo, marcando o início do período religioso, que já havia cumprido na temporada passada tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola.

O que é o Ramadã

O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e é marcado pelo jejum diário obrigatório (sawm) para muçulmanos adultos. Durante as horas de luz, é proibido:

• Comer

• Beber (inclusive água)

• Fumar

• Manter relações sexuais

O jejum começa após a refeição antes do amanhecer, chamada suhoor, e é encerrado ao pôr do sol com o iftar, momento em que os fiéis voltam a se alimentar.

Como atletas conciliam fé e alto rendimento

Atletas de elite não estão automaticamente isentos do jejum. Alguns cumprem integralmente o Ramadã, enquanto outros podem receber autorização religiosa para suspender o jejum em dias de competição — como é o caso de Yamal em partidas oficiais.





Em entrevista anterior à DAZN, o jogador explicou como organiza a rotina:

— Fome não se sente. O importante é hidratar-se, e isso levo muito controlado com o clube. Às cinco da manhã me levanto para rezar. Tomo eletrólitos para manter a hidratação durante o dia. Quando chega a hora de comer, evito açúcar e bebo muita água. Está tudo controlado.

No Real Madrid, o zagueiro Antonio Rüdiger também cumpre o Ramadã de forma rigorosa.

— Estou acostumado. Não como nem bebo nada, cumpro à risca. Não é fácil, mas fortalece a mente — afirmou em entrevista à imprensa espanhola, destacando o acompanhamento com nutricionistas para manter o desempenho físico.

Outro nome do futebol europeu que costuma celebrar o período é Karim Benzema, que tradicionalmente publica mensagens desejando “Ramadã Mubarak” aos seguidores.

Veja também