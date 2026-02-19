Lamine Yamal e milhões de muçulmanos iniciam o Ramadã: o que é permitido e quando se pode comer
Mês sagrado do Islã começou em 17 de fevereiro e segue até 19 de março
O atacante Lamine Yamal, do FC Barcelona, está entre os milhões de muçulmanos que iniciaram o Ramadã, mês mais sagrado do calendário islâmico, que neste ano vai de 17 de fevereiro a 19 de março.
Em publicação nas redes sociais, o jovem jogador apareceu com traje tradicional ao lado de um amigo, marcando o início do período religioso, que já havia cumprido na temporada passada tanto pelo Barcelona quanto pela seleção espanhola.
O que é o Ramadã
O Ramadã é o nono mês do calendário islâmico e é marcado pelo jejum diário obrigatório (sawm) para muçulmanos adultos. Durante as horas de luz, é proibido:
• Comer
• Beber (inclusive água)
• Fumar
• Manter relações sexuais
O jejum começa após a refeição antes do amanhecer, chamada suhoor, e é encerrado ao pôr do sol com o iftar, momento em que os fiéis voltam a se alimentar.
Como atletas conciliam fé e alto rendimento
Atletas de elite não estão automaticamente isentos do jejum. Alguns cumprem integralmente o Ramadã, enquanto outros podem receber autorização religiosa para suspender o jejum em dias de competição — como é o caso de Yamal em partidas oficiais.
Leia também
• De Cristiano Ronaldo a Kanye West e Lewis Hamilton, veja os amores de Kim Kardashian
• Messi marca seu primeiro gol do ano mas Inter Miami empata em amistoso no Equador
• Lamine Yamal brilha em campo e aposta em carro "pé no chão" fora dele
Em entrevista anterior à DAZN, o jogador explicou como organiza a rotina:
— Fome não se sente. O importante é hidratar-se, e isso levo muito controlado com o clube. Às cinco da manhã me levanto para rezar. Tomo eletrólitos para manter a hidratação durante o dia. Quando chega a hora de comer, evito açúcar e bebo muita água. Está tudo controlado.
No Real Madrid, o zagueiro Antonio Rüdiger também cumpre o Ramadã de forma rigorosa.
— Estou acostumado. Não como nem bebo nada, cumpro à risca. Não é fácil, mas fortalece a mente — afirmou em entrevista à imprensa espanhola, destacando o acompanhamento com nutricionistas para manter o desempenho físico.
Outro nome do futebol europeu que costuma celebrar o período é Karim Benzema, que tradicionalmente publica mensagens desejando “Ramadã Mubarak” aos seguidores.