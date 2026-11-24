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FUTEBOL INTERNACIONAL Lamine Yamal investe em setor imobiliário na Espanha, que vive crise ligada à especulação de mercado Atacante do Barcelona comprou 50% de um edifício industrial na região metropolitana da capital catalã por meio de uma empresa criada em junho

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, começou a investir no setor imobiliário na Espanha. O jogador adquiriu 50% de um edifício industrial em Sant Just Desvern, na região metropolitana de Barcelona, por meio da empresa Capitally Property SL. A operação foi formalizada em 30 de setembro de 2026, mas o valor pago pelo imóvel não foi divulgado.

O edifício foi construído em um terreno de aproximadamente 1.444 metros quadrados e possui subsolo, térreo e três andares superiores. Segundo informações publicadas pelo jornal espanhol El Español, ainda não se sabe qual será a destinação da propriedade nem quais são os planos das empresas envolvidas para o imóvel.

A outra metade do edifício pertence à Bastida Pancarana SL, empresa que tem entre seus administradores Santiago San Torcuato, advogado argentino que assessora Yamal há vários anos.

A Capitally Property SL, por sua vez, pertence integralmente à Ally Global SL, antiga L.Y. Sports Management. Tanto o jogador quanto a empresa aparecem como administradores solidários da sociedade imobiliária.

Criada em 2 de junho de 2026, a Capitally Property tem sede em Barcelona e foi constituída com capital social de 3 mil euros. Entre suas atividades estão a intermediação, compra, venda, promoção e exploração de imóveis urbanos e rurais. A aquisição do edifício industrial é a primeira operação imobiliária conhecida da companhia.

Não há registro de hipoteca sobre o imóvel, mas essa informação não permite determinar como a compra foi financiada. Também não foram divulgados os valores desembolsados pelas duas empresas.

Outras propriedades do jogador

Esta não é a primeira vez que Yamal investe em imóveis. O atacante já comprou residências para familiares, entre eles a mãe, Sheila Ebana, o pai, Mounir Nasraoui, e a avó paterna, Fátima.

O jogador também adquiriu para uso próprio a antiga mansão de Shakira e Gerard Piqué, localizada em Esplugues de Llobregat, na região metropolitana de Barcelona.

Em entrevista ao jornalista José Ramón de la Morena, Yamal comentou a compra de uma das propriedades para a mãe e explicou que deixou a escolha do imóvel nas mãos dela.

"Comprei uma casa para minha mãe onde ela escolheu", contou.

O atacante também relembrou as condições em que a família vivia anteriormente: — Viemos de um apartamento onde a cozinha e o quarto ficavam no mesmo lugar.

Entenda a crise imobiliária na Espanha

A entrada de Yamal no setor imobiliário acontece em meio a uma crise de acesso à moradia na Espanha. O problema está relacionado, entre outros fatores, à especulação do mercado, que envolve a aquisição de imóveis por empresas e investidores interessados em obter lucros com a valorização das propriedades e o aumento dos aluguéis.

A pressão sobre os preços tem dificultado o acesso à habitação, especialmente nas grandes cidades. Em Madri, por exemplo, o aluguel médio de um apartamento de 50 metros quadrados chegou a 1.170 euros mensais (cerca de R$ 7,2 mil) em outubro de 2026, segundo o portal imobiliário Idealista. O valor representa quase metade do salário bruto médio espanhol, estimado em 2.460 euros por mês, distribuídos em 14 pagamentos anuais.

A situação provocou manifestações em diferentes cidades e uma greve geral, a primeira em 14 anos, convocada pelos principais sindicatos do país. Em Madri, 120 mil pessoas participaram dos protestos, enquanto Barcelona também registrou manifestações com dezenas de milhares de participantes. Entre as reivindicações estavam a ampliação do acesso à moradia, o aumento dos salários e críticas à especulação imobiliária.

Um dos episódios que ampliaram a indignação popular foi o despejo de Maricarmen Abascal, aposentada de 87 anos que morreu poucos dias depois de deixar o apartamento onde viveu durante sete décadas, em Madri. O imóvel havia sido comprado por uma empresa de investimentos que pretendia elevar o aluguel de 500 para 2.650 euros. Depois, o valor foi reduzido para 1.650 euros, ainda acima da aposentadoria da idosa.

Em 12 de novembro, a Comissão Permanente do Congresso espanhol aprovou medidas para ampliar a proteção de inquilinos. Entre elas estão a proibição de despejos de pessoas em situação de vulnerabilidade, a prorrogação de contratos de aluguel por dois anos e um limite de reajuste de 2%. As regras foram aprovadas em meio à crise política e às vésperas das eleições espanholas, marcadas para 29 de novembro.

O debate sobre a habitação envolve justamente o equilíbrio entre o mercado imobiliário, os interesses dos proprietários e investidores e a necessidade de garantir moradias a preços acessíveis para a população.

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