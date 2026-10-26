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Bola de Ouro Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jovem na apresentação da Bola de Ouro É a terceira vez que o craque do Barcelona fatura a premiação para o jogador com menos de 21 anos

O atacante do Barcelona, Lamine Yamal, foi premiado nesta segunda-feira (26) com o Troféu Kopa de melhor jogador com menos de 21 anos, durante a cerimônia do Bola de Ouro 2026, realizada em Londres.

Para o prodígio do Barça, campeão mundial com a Espanha e vencedor da liga com a equipe blaugrana, este é o terceiro Troféu Kopa, recebido das mãos do ex-atacante ucraniano Andriy Shevchenko.

"Eu gostaria que (Pau) Cubarsí, meu companheiro de equipe, estivesse aqui. Ele teria merecido", declarou Yamal, referindo-se ao zagueiro do Barcelona e da seleção.

O Troféu Kopa na categoria feminina foi para Vicky López, também jogadora do Barcelona e da seleção espanhola, que já havia conquistado o prêmio em 2025.

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