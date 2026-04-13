Lamine Yamal pede Neymar na Copa do Mundo e elogia brasileiro: 'É o meu ídolo'

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Lamine Yamal reforçou o coro dos torcedores brasileiros que são favoráveis à convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O jovem jogador espanhol, atualmente protagonista nas partidas do Barcelona, lembrou o brasileiro ao conceder uma entrevista no estádio Riyadh Air Metropolitano, onde o clube enfrentará o Atlético de Madrid e precisa de uma virada expressiva para desbancar o adversário pelas quartas de final da UEFA Champions League. Ele lembrou a atuação de Neymar na histórica virada do Barcelona sobre o PSG em 2017:

“Já o vi jogar muitas vezes. O Neymar é um jogador que marcou toda a minha infância. É o meu ídolo, e ficarei eternamente grato a ele. É um jogador pelo qual vale a pena pagar o ingresso. Quero agradecer-lhe por tudo o que deu ao futebol. Espero que ele possa estar na Copa do Mundo.”

A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 será feita no dia 18 de maio pelo técnico Carlo Ancelotti, que já disse em entrevistas que pode chamar o atacante do Santos, mesmo que ele não tenha figurado nas últimas listas da seleção.

Às vésperas do confronto decisivo pelas quartas de final da UEFA Champions League, o atacante Lamine Yamal também explicou a escolha simbólica de trocar sua foto de perfil no Instagram por uma imagem de LeBron James. A decisão faz referência direta à histórica virada do Cleveland Cavaliers nas finais da NBA de 2016 e reforça a crença do jovem de 18 anos em uma remontada do FC Barcelona diante do Atlético de Madrid.

“Ele é um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã (terça-feira,14). Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único.”

O gesto nas redes sociais ocorre após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, resultado que obriga o Barcelona a buscar uma virada fora de casa para seguir na competição. A imagem escolhida por Yamal mostra LeBron segurando o troféu da NBA após liderar uma recuperação inédita de 3 a 1 na série final — um feito que o atacante tenta espelhar no cenário europeu.

O jovem, que soma 22 gols e 18 assistências em 43 partidas na temporada, minimizou a pressão sobre seu desempenho:

“Desde criança assumi muitas responsabilidades, então estou acostumado. Não vejo isso como um problema. É uma virtude.”

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