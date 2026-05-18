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COPA DO MUNDO Lamine Yamal pode perder estreia da Espanha na Copa do Mundo após lesão Astro do Barcelona segue recuperação muscular e também é dúvida para segundo jogo da fase de grupos

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, pode desfalcar a Seleção Espanhola de Futebol no início da Copa do Mundo de 2026. Segundo o jornal The Athletic, o jovem de 18 anos deve perder a estreia espanhola contra Cabo Verde, marcada para 15 de junho, e ainda é dúvida para a partida diante da Arábia Saudita, no dia 21.







Vice-colocado na Bola de Ouro de 2025, Yamal sofreu uma lesão na coxa durante a vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo, no mês passado, pelo Campeonato Espanhol. O problema físico tirou o atacante do restante da temporada do clube catalão.

De acordo com fontes ligadas à Real Federação Espanhola de Futebol, a entidade mantém contato constante com o Barcelona e acompanha de perto a recuperação do atleta. Integrantes da equipe médica da seleção estariam realizando visitas frequentes à Catalunha para monitorar a evolução clínica do jogador.





Yamal é consolado pelo técnico Hansi Flick ao ser substituído com lesão . Foto: Josep LAGO / AFP

O Barcelona informou anteriormente que Yamal seguiria um “tratamento conservador”, enquanto dirigentes do clube e da federação espanhola discutem conjuntamente um plano de reabilitação visando acelerar o retorno do atacante antes do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Espanha ainda enfrenta o Uruguai no último compromisso da fase de grupos, no dia 26 de junho. Antes da Copa, a equipe comandada por Luis de la Fuente fará amistosos contra Iraque e Peru.

Considerado uma das principais estrelas da nova geração do futebol mundial, Yamal soma 24 gols e 16 assistências em 45 partidas na atual temporada pelo Barcelona. Pela seleção espanhola, o atacante disputou 25 jogos e marcou seis gols desde sua estreia profissional, aos 16 anos.

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