A- A+

Futebol Lamine Yamal volta a sentir lesão, desfalca Barcelona por 3 semanas e vira dúvida contra o Real Na atual temporada foram somente cinco jogos disputados por Yamal, com dois gols e três assistências

A tão sonhada volta de Lamine Yamal ao time titular do Barcelona se tornou um pesadelo para o clube e os torcedores catalães. Além da derrota de virada em casa com 2 a 1 para o Paris Saint-Germain, pela Champions, na quarta-feira, o prodígio atacante sentiu novamente o problema na virilha, se afastará dos gramados por até três semanas e se tornou dúvida para o clássico com o Real Madrid no fim do mês.





Lamine Yamal jogou o tempo todo diante dos franceses, mostrando-se recuperado da lesão que o tirou de quatro jogos, e foi responsável pelas principais jogadas ofensivas do Barcelona, animando os torcedores.

Ocorre que após a partida o jogador acusou novamente dores na virilha e exames comprovaram que a lesão voltou. "O problema na virilha de Lamine Yamal retornou após o jogo contra o PSG. O jogador perderá o jogo contra o Sevilla e seu tempo de recuperação é estimado em duas a três semanas", revelou o Barcelona nesta sexta-feira.

A partida com o Sevilla, por LaLiga, ocorre neste domingo. Depois, o Barcelona fica alguns dias sem entrar em campo por causa da Data Fifa. Lamine Yamal também não jogará contra Girona, dia 18, e Olympiacos, pela Champions, dia 21.

O trabalho dos médicos do clube catalão será para deixá-lo em condições de voltar contra o Real Madrid, em clássico agendado para dia 26, no Santiago Bernabéu. Caso fique as três semanas afastado, o garoto terá somente dois dias de atividades visando o embate com os merengues.

Na atual temporada foram somente cinco jogos disputados por Yamal, com dois gols e três assistências, o que reflete bem sua importância à equipe - o brasileiro Raphinha também está machucado.

Veja também