Lampard diz que tentou levar Haaland ao Chelsea quando ele ainda atuava na Áustria

Frank Lampard disse que tentou convencer o Chelsea a contratar Erling Haaland antes que a estrela, atualmente no Manchester City, se estabelecesse como um dos melhores atacantes do mundo. O técnico dos blues viu o potencial do norueguês durante sua primeira passagem pelo Chelsea, quando enfrentou o jovem atacante em um amistoso de pré-temporada quando ele jogava pelo RB Salzburg, em 2019.

Agora, porém, Haaland está perto de levar o City ao título da Premier League em um confronto justamente contra o Chelsea, neste domingo (21). Antes, a forte concorrência pela assinatura com o norueguês, combinada com o fato de nem todos no Chelsea estariam convencidos de seu potencial, deixou Lampard frustrado.

Haaland acabou assinando com o Borussia Dortmund em 2020, transferindo-se para o City dois anos depois, após brilhar na Bundesliga.

— Tenho um grande respeito por ele como jogador. É um que tentei trazer para o Chelsea na primeira vez que estive aqui — disse Lampard a repórteres nesta sexta-feira. — Eu estava realmente ansioso para trazê-lo aqui, mas obviamente isso não poderia acontecer. Seu nível naquele momento era muito claro, jogamos contra ele em um jogo de pré-temporada pelo Salzburg. Acho que ele é especial, pensei que ele se adaptaria imediatamente apenas por causa de seu nível.



Aos 22 anos, o jogador teve uma temporada incrível em números, com 52 gols em todas as competições, incluindo um recorde de 36 na Premier League. O arrependimento de Lampard por ter perdido Haaland ficou claro nessa temporada, na qual o atacante marcou tantas vezes na liga quanto todo o time do Chelsea. Enquanto o City está muito próximo de vencer a Premier League, a equipe de Lampard ocupa apneas a 11ª colocação.

— Não sei se ele teria decidido vir para cá de qualquer maneira, mas eu era um grande fã — disse o técnico interino do Chelsea. — Há alguns que desabrocham e que as pessoas não sabem que poderiam ter sido assim, as pessoas falam muito sobre erros e coisas que poderiam ter acontecido no futebol. Eu estava muito pressionando. Não tenho certeza de qual era o apetite em todos os outros lugares do clube para fazer isso. A competição era grande para contratá-lo porque ele era um jogador excepcional.

