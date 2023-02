A- A+

REAÇÕES Lançada há um ano, linha de perfume do Santa Cruz vira alvo de brincadeiras nas redes sociais Linha conta com 10 fragrâncias, sendo cinco masculinas e cinco femininas; produto custa R$ 120,00

Lançada há um ano, a linha exclusiva de perfumes do Santa Cruz esteve em destaque nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), após o volante Arthur ter compartilhado um vídeo “apresentando” o produto.

“Agora a torcida mais apaixonada do Brasil também vai ser a torcida mais cheirosa do Brasil”, disse o jogador.

As reações nas redes sociais, no entanto, foram em tom de brincadeira, principalmente de torcedores de Náutico e Sport, rivais do Tricolor. Confira algumas abaixo.



O produto

Apostando em fragrâncias exclusivas da França, o Santa Cruz lançou há um ano uma linha com 10 perfumes para a sua torcida, em versões masculinas e femininas. Cada embalagem tem 100 ml. e custa R$ 120.

O produto masculino tem embalagem azul ao fundo do emblema do clube. Já os modelos femininos têm o escudo do Tricolor e as cores rosa e branca predominando. Todos fazem alusão a episódios marcantes da história do Santa Cruz.

Super Campeão 1957, Bi Super Campeão 1976, Tri Super Campeão 1983, Penta 1973 e Fita Azul 1980 são os nomes dos femininos, enquanto Pátio 1914, Imbatível, Arrudão 1972, Invicto 1978 e Guerreiros 2016 nomeiam as versões masculinas.

