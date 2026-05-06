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FUTEBOL Lançamento do novo placar eletrônico dos Aflitos contará com a presença do lateral Douglas Santos Cria da base, o atleta será o responsável pelo anúncio antes do confronto contra o América MG, neste domingo (10)

A inauguração do novo placar eletrônico do Esportes da Sorte Aflitos está próxima e contará com a presença do lateral-esquerdo Douglas Santos, atleta revelado pelo clube. O jogador será responsável pelo anúncio.

A estreia ocorrerá já neste domingo (10), onde o Timbu receberá o América-MG, às 16h, em jogo válido pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Cria da base alvirrubra, o jogador surgiu no sub-17 do Náutico em 2011, e não se conteve ao demonstrar alegria em fazer parte deste momento do clube.

"É um momento muito especial ter esse contato direto com a torcida alvirrubra. O Náutico faz parte da minha história, foi onde tudo começou, então poder apresentar uma novidade como essa, ver a casa cheia e sentir esse carinho de perto é algo que me deixa muito feliz e empolgado", afirmou.

O lateral ainda destacou a importância do crescimento do clube, tanto esportivamente, como em estrutura, visando um maior destaque no cenário nacional.

"É muito importante ver o clube evoluindo, ainda mais nesse momento de retorno à Série B do Brasileiro. Estruturas como essa mostram que o Náutico está no caminho certo, buscando crescer dentro e fora de campo. Espero que isso seja mais um passo importante e que o clube continue avançando cada vez mais.", completou.

O placar eletrônico, que chega aos Aflitos através de uma parceria com a empresa Trend Mídia, tem aproximadamente 40m² e dispõe de recursos tecnológicos avançados, trazendo assim, uma maior visibilidade ao público e permitindo a exibição de conteúdos de pré-jogo no estádio.

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