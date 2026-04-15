Lando Norris aparece em lista das 100 pessoas mais influentes do mundo

O piloto Lando Norris foi nomeado na tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, divulgada pela revista Time nesta terça-feira, 15. O reconhecimento vem após o britânico conquistar seu primeiro título na Fórmula 1, na temporada 2025.



Além de Norris, que tem uma forte ligação com o Palmeiras e Abel Ferreira, nomes ligados ao Brasil também aparecem na relação da revista norte-americana, como Wagner Moura, Luciano Moreira e Mariângela Hungria.



O texto que apresenta Norris na lista foi assinado por Paris Hilton, que conheceu o piloto durante o GP de Miami de 2024. Na publicação, ela destacou características além do desempenho nas pistas.

"Ele é obviamente incrivelmente talentoso, mas o que realmente o destaca é a sua gentileza, autenticidade e humildade. Mesmo com toda a pressão dos holofotes, ele se mantém com os pés no chão, o que é raro. Vê-lo se tornar campeão mundial em 2025 foi simplesmente incrível - tão merecido e um momento tão importante", disse Hilton.

"Eu também já o vi interagindo com fãs em corridas, e é algo muito especial. Ele dedica um tempo para se conectar com todos e dá para perceber que isso realmente significa muito para ele. Ele é muito divertido, caloroso e acessível. Admiro o fato de ele estar inspirando tantas pessoas, mostrando que é possível trabalhar duro, chegar ao topo e ainda assim permanecer completamente fiel a si mesmo", completou.

A última vez que um piloto da Fórmula 1 havia sido incluído na lista foi em 2024, com Max Verstappen. Inclusive, após anos de domínio do holandês, a categoria teve uma disputa mais equilibrada em 2025. Pilotando pela McLaren, Norris conquistou o título com sete vitórias e 11 pódios ao longo do campeonato. O britânico superou o companheiro de equipe Oscar Piastri e também resistiu à reação de Verstappen, que voltou a brigar pelo campeonato nas etapas finais.

Norris estreou na Fórmula 1 em 2019 e precisou de cinco temporadas para conquistar sua primeira vitória, alcançada no GP de Miami de 2024. A evolução da McLaren no grid foi determinante para colocá-lo entre os favoritos ao título no ano seguinte.