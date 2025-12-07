A- A+

Fórmula 1 Lando Norris conquista o primeiro título da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi; Verstappen leva o 1º Verstappen vence a corrida; Piastri termina em segundo

O britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou o primeiro título de sua carreira na temporada 2025 da Fórmula 1, aos 26 anos, na manhã deste domingo (7), no GP de Abu Dhabi, em uma disputa eletrizante com o holandês Max Verstappen (RBR), tetracampeão e o australiano Oscar Piastri, companheiro de equipe do campeão.

— Estou muito orgulhoso de mim mesmo, mas ainda mais orgulhoso de todos que pude fazer chorar hoje —, disse o piloto, após o título.

Assim como ocorreu na maior parte da competição, os três dominaram a corrida, que foi disputada até as voltas finais, já que Norris — que terminou em terceiro — precisava ficar no pódio para não depender dos rivais. A corrida foi vencida pelo holandês, que temrinou no tempo de 1h28min473s. Piastri ficou em segundo (+12.594).

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em 12º (+16.572).

Confira pontuação:

Lando Norris - 423

Max Verstappen - 421

Oscar Piastri - 410

Ao cruzar a linha de chegada, Norris realizou manobras com o carro, comemorando o título.

Veja também