Lando Norris conquista pole position do GP de Las Vegas; Bortoleto é 18º
Norris foi o piloto que melhor se adaptou às condições extremamente escorregadias da pista
O britânico Lando Norris (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, garantiu a pole position para o Grande Prêmio de Las Vegas na sexta-feira (21), em uma emocionante sessão de classificação realizada sob chuva.
Vencedor das duas últimas corridas, Norris estará em posição de desferir um golpe quase decisivo no sábado (madrugada de domingo pelo horário de Brasília), na 'capital do entretenimento', pela antepenúltima corrida do calendário.
Norris foi o piloto que melhor se adaptou às condições extremamente escorregadias da pista, superando o holandês Max Verstappen (Red Bull), terceiro colocado no campeonato, por uma diferença de 0,323 segundos.
"Foi extremamente estressante", admitiu Norris após garantir a pole position em sua última tentativa.
"Senti que os primeiros setores foram bons, mas a pista está muito escorregadia. Assim que você toca na zebra, mesmo que levemente, como eu fiz, o carro perde o controle e você fica perigosamente perto do muro", descreveu.
"Não são as condições mais agradáveis. Mas estou feliz que a chuva tenha parado e que tenhamos conseguido fazer uma boa classificação", afirmou.
Embora geralmente se sinta confortável na chuva, Verstappen admitiu que o impacto da chuva no asfalto foi um grande desafio.
"Não é nada divertido, posso garantir", disse o holandês. "Gosto de pilotar na chuva, mas isso parecia mais com gelo. Demorou muito para os pneus começarem a funcionar minimamente".
O atual campeão é um dos dois pilotos que ainda podem impedir Norris de conquistar seu primeiro título.
O australiano Oscar Piastri, o outro concorrente, viu seu companheiro de equipe na McLaren superá-lo por 1,027 segundos na classificação e terá que lutar para recuperar posições, largando da quinta posição.
"Houve algumas coisas no início da volta que não correram bem do ponto de vista operacional", reconheceu Piastri. "Tive que lidar com algumas coisas que não saíram como eu queria".
Classificação desastrosa para Hamilton
O espanhol Carlos Sainz (Williams) se juntou aos favoritos, garantindo o terceiro lugar no grid de largada para o Grande Prêmio de sábado, que começa às 20h locais (1h de domingo no horário de Brasília)
Para Norris, que está 24 pontos à frente de Piastri e 49 de 'Mad Max', esta foi a sua terceira pole position consecutiva, depois das conquistadas no México e no Brasil, onde emendou vitórias que tiraram Piastri da liderança do campeonato.
Agora ele terá uma oportunidade de ouro para chegar às duas últimas corridas, no Catar e em Abu Dhabi, com tudo a seu favor para conquistar seu primeiro título de Fórmula 1 e encerrar o reinado de quatro anos de Verstappen.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai largar em 18º.
O britânico Lewis Hamilton (Ferrari), sete vezes campeão mundial, teve um dos piores desempenhos de sua carreira na classificação, terminando em 20º e último lugar.
Grid de largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1:
1ª fila:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
2ª fila:
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
4ª fila:
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
5ª fila:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
6ª fila:
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari)
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
7ª fila:
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
8ª fila:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
9ª fila:
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
10ª fila:
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)