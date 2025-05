A- A+

AUTOMOBILISMO Lando Norris faz a pole do GP de Mônaco de F1 Vice-campeão no ano passado, Norris ficou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari)

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, vai largar na pole position do Grande Prêmio de Mônaco, oitava das 24 etapas do Mundial de Fórmula 1 2025, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (24), no circuito de rua de Monte Carlo.

Vice-campeão no ano passado, Norris ficou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi o segundo, e do líder do campeonato, o australiano Oscar Piastri (McLaren), em terceiro.

O britânico de 25 anos, que melhorou em dois décimos o recorde da pista registrado pelo heptacampeão mundial Lewis Hamilton em 2019, fez assim sua 11ª pole na carreira, a primeira na temporada.

"Tinha muito tempo que eu não conseguia [uma pole], então isso é bom. Tive dificuldades nos últimos dois meses nos treinos de classificação, estou feliz. Principalmente aqui em Mônaco, onde é muito difícil", comemorou Norris.

Hamilton (Ferrar) foi o quarto, à frente do atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), em quinto, enquanto o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) surpreendeu com um sexto lugar.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) marcou o sétimo tempo. O francês Esteban Ocon (Haas), o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e o tailandês Alexander Albon (Williams) completaram o 'Top 10' do dia.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) terminou na 16ª posição, em uma sessão que também foi marcada por duas bandeiras vermelhas, provocadas pelos carros da Mercedes.

Primeiro foi o italiano Andrea Kimi Antonelli, que batei no guard rail no final do Q1. Depois, o britânico George Russell teve um problema mecânico e ficou parado no túnel no início do Q2.

Russel largará em 14º e Antonelli sairá da 15ª colocação.



-- Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1:

1ª fila:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)



2ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)



3ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)



4ª fila:

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)



5ª fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)



6ª fila:

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)



7ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

George Russell (GBR/Mercedes)



8ª fila:

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)



9ª fila:

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)



10ª fila:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

